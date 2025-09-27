Prinz William sammelt 24 Millionen Pfund für den guten Zweck

Prinz William (43) hat einen neuen Meilenstein mit seinem Earthshot-Preis erreicht: Wie jetzt bekannt wurde, hat die Wohltätigkeitsorganisation im letzten Geschäftsjahr stolze 24 Millionen Pfund gesammelt. Laut Daily Mail stammen 23 Millionen davon aus großzügigen Spenden, unter anderem von der Organisation "The American Friends of the Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales", die 5 Millionen beisteuerte. Die Organisation wurde von William 2020 gegründet, um innovative Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels und der Umweltproblematik voranzutreiben.

Die prominente Unterstützung der Initiative ist der Daily Mail zufolge ebenso beeindruckend wie die Summe. Namen wie Sir David Attenborough (99), Cate Blanchett (56) und Stella McCartney (54) gehören zum beratenden Gremium. Darüber hinaus engagieren sich akademische und wirtschaftliche Größen wie Microsoft, der Bezos Earth Fund und Bloomberg Philanthropies für das Projekt. Die Earthshot-Initiative wurde 2022 aus der Royal Foundation ausgegliedert und konnte seitdem beeindruckende 66 Millionen Pfund an Mitteln sammeln.

Privat setzt der Prinz von Wales ebenfalls auf Beständigkeit und Nachhaltigkeit. Seit seinem Umzug in das Fort Lodge im Windsor Great Park hat die königliche Familie ein neues, festes Zuhause gefunden. Das großzügige Anwesen bietet nicht nur ausreichend Platz für die Familie, sondern steht auch für das Streben nach einem ruhigen, familiären Rückzugsort. Für William und seine Frau Prinzessin Kate (43) dürfte ein solches Umfeld nicht nur für ihre Kinder, sondern auch für ihre zahlreichen humanitären Projekte, wie den Earthshot-Preis, einen idealen Rahmen für visionäre Ideen bieten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William lächelt beim Wohltätigkeitsevent in Schottland im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Cate Blanchett besuchen das Unternehmen Colorifix

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025