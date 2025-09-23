Gespräche über ein Comeback der Jimmy-Kimmel-Show laufen

Die beliebte Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" bleibt weiterhin ausgesetzt, nachdem der Moderator Jimmy Kimmel (57) kritische Bemerkungen in Bezug auf den Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk gemacht hatte. Die Entscheidung des Senders ABC, der zur Disney-Gruppe gehört, hat große Wellen geschlagen und zu einem massiven Boykottaufruf gegen Disney-Produkte geführt. Unter dem Hashtag "#BoycottDisney" fordern zahlreiche Fans auf Plattformen wie X die Kündigung von Abonnements bei Streamingdiensten wie Disney+ und Hulu sowie den Verzicht auf kommende Disney-Produktionen. Wie Variety berichtete, sollen derzeit intensive Verhandlungen zwischen dem Moderator und Disney laufen, um eine Lösung zu finden, die eine Rückkehr der Show ermöglichen könnte.

Gleichzeitig erhält der Moderator prominente Unterstützung – unter anderem von Barack Obama (64) und seinen Late-Night-Kollegen Stephen Colbert (61), Jimmy Fallon (51) und Jon Stewart (62). Hinter den Kulissen der Disney-Gruppe brodelt es gewaltig: Der Sender sieht sich neben den massiven öffentlichen Boykottaufrufen und Diskussionen auch finanziellen Rückschlägen gegenüber. Branchenberichten zufolge hat das Unternehmen durch die Kontroverse bereits Milliarden an Marktwert verloren, da die Absetzung von Jimmys Show eine Lücke ins Programm reißt.

Jimmy, der die Show seit 2003 moderiert, hat sich durch seine klaren, oft scharfen politischen Kommentare eine große Fangemeinde aufgebaut. Neben seiner Late-Night-Tätigkeit hat er in diversen Disney-Formaten wie einer Neuauflage der US-Ausgabe von Wer wird Millionär? mitgewirkt oder als Moderator der Oscar-Verleihungen internationale Bekanntheit erlangt. Jimmys Vertrag mit ABC läuft im kommenden Jahr aus, und es bleibt abzuwarten, ob es zu einer erneuten Zusammenarbeit kommen wird.

Getty Images Jimmy Kimmel bei den Oscars 2023

SAUL LOEB / AFP / Getty Images TV-Moderator Jimmy Kimmel und Barack Obama

Getty Images Jimmy Kimmel bei der Moderation der Oscars 2024