Deshalb nahm Sara Kulka nicht an GNTM-Jubiläumsshow teil

Sara Kulka (35) glänzte beim großen Finale der Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel mit Abwesenheit – sehr zum Erstaunen ihrer Fans. In einer Instagram-Fragerunde verriet sie jetzt, warum: Zwar habe sie eine Einladung erhalten, doch die Kosten für Anreise und Hotel hätte sie selbst tragen müssen. "Das wären zwischen 400 und 500 Euro gewesen. Das Geld investiere ich lieber in den Urlaub mit meinen Kindern", erklärte Sara. Für die zweifache Mutter war die Entscheidung offenbar leicht, denn derart hohe Ausgaben ohne Nutzen für ihre Familie kommen für sie nicht infrage: "Ich muss haushalten und planen."

Das groß aufgezogene Finale lockte zahlreiche Prominente nach Köln, darunter selbstverständlich Moderatorin Heidi Klum (52), ihre Modelkollegin Naomi Campbell (55) und Ex-Juror Thomas Hayo. Musik-Acts sorgten für Abwechslung, während viele ehemalige Kandidatinnen die Chance nutzten, alte Kontakte zu pflegen und sich erneut in die Schlagzeilen zu bringen. Sara jedoch fokussiert sich mittlerweile auf andere Prioritäten. Nach ihrer Zeit bei GNTM machte sie vor allem durch Fernsehauftritte, wie zuletzt bei Villa der Versuchung, und feministische Statements von sich reden.



Für Saras Fans ist ihre Entscheidung gegen die Teilnahme an der glamourösen Jubiläumsshow nachvollziehbar: Besonders, wer Kinder hat, weiß, dass Zeit, Geld und Energie äußerst begrenzte Güter sind. Für die 35-Jährige bedeutet Verzicht auf Events nicht weniger Lebensfreude, sondern bewusste Investition in das, was wirklich zählt: Liebe, Familie und gemeinsame Erlebnisse, die für sie und ihre Kinder echten Mehrwert bringen. So bleibt Sara für ihre Community nahbar und sympathisch, ohne sich vom Glanz alter TV-Zeiten blenden zu lassen.

Imago Model Sara Kulka im Juni 2023 in Hamburg

ProSieben/Daniel Graf Moritz Rüdiger und Daniela Djokic, GNTM-Gewinner 2025

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre beiden Töchter im September 2022