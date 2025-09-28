Vorfreude: Hier feiert Jörg Draeger seinen 80. Geburtstag

Jörg Draeger (80) feiert am heutigen 28. September seinen 80. Geburtstag – und das auf ganz besondere Weise. Der Kult-Moderator, bekannt aus der Gameshow "Geh aufs Ganze!", verbringt den Ehrentag auf der Bühne in Eisenhüttenstadt. Im Rahmen der großen "Geh aufs Ganze!"-Theater-Tournee wird er dort mit seiner Familie und Freunden auftreten und im Anschluss den Abend gemeinsam feiern – das verrät er im Interview mit Bunte. Trotz der besonderen Gelegenheit bleibt die Feier relativ klein, da die nächste Station der Tournee bereits am nächsten Tag in Hamburg stattfindet. Doch Draeger ist sich sicher, dass seine Familie und Kollegen eine kleine Überraschung für ihn geplant haben.

Die Entscheidung, seinen Geburtstag auf der Bühne zu zelebrieren, hat für Jörg eine fast nostalgische Dimension. Gemeinsam mit Peter Grimberg, der ihn auf der Theater-Tournee unterstützt, erfüllt er sich damit ein lange gehegtes Ziel. Schon früh war Jörg von der Schauspielerei begeistert, jedoch durchlief er in jungen Jahren eine herbe Enttäuschung, als er sich bei Proben für das Schillertheater unter Fritz Kortner nicht beweisen konnte. Ironischerweise führt ihn nun sein Beruf doch wieder ans Theater – und das mit großem Erfolg. Bei der Show in Eisenhüttenstadt werden auch seine Kinder Paulo und Cinzia anwesend sein, obwohl sie durch berufliche und akademische Verpflichtungen stark eingebunden sind.

Die Neuauflage von "Geh aufs Ganze!" auf der großen Bühne war ein emotionales Revival für den Moderator. Nachdem die TV-Show wegen schlechter Quoten pausiert wurde, schöpft Jörg nun neue Energie aus der Tournee, die das bekannte Zocker-Format wieder aufleben lässt. Privat scheint er sowieso ein Erfolgsrezept gefunden zu haben: Ein glückliches Leben beginnt für ihn bei der Familie, der Natur und der Treue zu sich selbst. Mit diesen Grundsätzen und seiner ungebrochenen Lebensfreude hat der Jubilar noch große Pläne – bis 112 möchte er seine Geburtstage feiern, wie er selbst humorvoll verriet.

ActionPress Jörg Dräger im September 2022

Instagram / joergdraeger.official Jörg Draeger im März 2022

Getty Images Jörg Draeger auf der Artists Against Aids Gala in Berlin