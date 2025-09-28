Wegen Travis: Taylor Swift verließ Selenas Hochzeit früh

Taylor Swift (35) hatte kaum Zeit, die Hochzeit ihrer besten Freundin Selena Gomez (33) in Kalifornien ausgiebig zu genießen, bevor sie die Feierlichkeiten wieder verließ. Am Samstagabend gab Selena ihrem Partner, dem Musikproduzenten Benny Blanco (37), in einer romantischen Zeremonie an der Pazifikküste das Jawort. Taylor war dabei nicht nur Gast, sondern auch Blumenmädchen. Doch nur Stunden nach der Trauung machte sich die Sängerin laut Daily Mail bereits gegen 23:30 Uhr auf den Weg zum Flughafen, um einen Privatjet zurück nach Missouri zu besteigen.

Der Grund für ihren eiligen Aufbruch könnte romantischer kaum sein: Taylor wollte rechtzeitig für das Footballspiel ihres Verlobten Travis Kelce (35) gegen die Baltimore Ravens am Sonntag im Arrowhead-Stadion ankommen. Dass Taylor immer wieder klare Prioritäten setzt, zeigt die besondere Verbindung, die sie und der NFL-Star teilen. Die beiden Turteltauben scheinen ihre ohnehin schon vollen Terminpläne erfolgreich zu koordinieren.

Die glamouröse Hochzeit fand in einem atemberaubenden Anwesen mit Blick auf den Pazifik statt und war ein mit Hochsicherheitsvorkehrungen geschütztes Großereignis. Der exklusive Rahmen beinhaltete festlich dekorierte Pavillons und zahlreiche Blumen, die das Gelände in ein romantisches Lichtermeer tauchten. Selena und Benny gaben sich vor Freunden wie Komiker Erik Andre sowie ihren Schauspielkollegen Steve Martin (80) und Paul Rudd (56) das Jawort. Bereits am Vorabend hatte ein Probeessen im luxuriösen Stadtteil Hope Ranch stattgefunden, an dem auch Taylor teilnahm.

Collage: Getty Images, ActionPress Collage: Taylor Swift und Selena Gomez

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Imago Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025