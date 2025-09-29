Clip von Tochter Lilly: Julian Zietlow schießt gegen Alina

Die Fehde zwischen Julian Zietlow (40) und seiner Ex Alina Schulte im Hoff (38) geht in die nächste Runde. Bei Instagram postet der Influencer ein Video seiner Tochter Lilly. Darin erklärt das kleine Mädchen ihrem Papa sachlich, dass sie ihn nur noch einmal sehen möchte und sie auch am Geburtstag ihrer Freundin lieber zu dieser möchte als zu ihm. Julian wendet sich daraufhin in einem Text an eine Denise, die ihn offenbar auf das Video hinwies, und schießt dabei gegen Alina: "Hallo Denise, meinst du das Video, das mir zufällig direkt nach meinem gestrigen Post geschickt wurde, [in dem] Lilly in Erwachsenensprache, völlig apathisch die Agenda ihrer Mutter runterrattert?" Er bezieht sich dabei auf einen Kommentar von besagter Denise, die unter einem Post betonte, Lilly habe ihren Wunsch, ihren Vater weniger zu sehen, freiwillig geäußert. "Du warst nie dabei, wenn Lilly völlig ängstlich ihre Mutter gefragt hat, warum sie nicht bei mir übernachten darf und warum sie mich nur so wenig sieht."

Julian scheint nicht zu glauben, dass Lilly wirklich meint, was sie in dem Video sagt. Laut ihm müssten die Kinder immer hören, wie ihre Mutter schlecht über ihn rede. Denise, die offenbar eine Bekannte ist, könne nicht wissen, was wirklich zwischen ihm, Alina und den Kindern sei, weil sie in Dubai weit weg von der Familie lebe. Zudem hat der 40-Jährige auch eine Begründung, warum Alina zu der Thematik schweige: "Der Grund, weshalb sie sich nicht öffentlich dazu äußert, ist nicht der Schutz der Kinder. Der Grund ist, dass jeder sehen würde, dass sie dort ein tief verletztes Mädchen, ihre große Tochter, für die Trennung ihres Ehemanns büßen lässt. Darum lehnt sie auch jede Mediation ab." Denise hatte Julian zuvor in einem Kommentar gefragt, warum er seine Auseinandersetzung mit Alina öffentlich austrage – indem er öffentlich für seine Tochter spreche, manipuliere er die Situation, ohne es zu merken.

Julian und Alina, die mit ihren zwei Töchtern einst die Bilderbuchfamilie der Influencer-Szene waren, können sich mittlerweile gar nicht mehr riechen. Der Unternehmer verließ seine Frau bereits mehrfach und die beiden versuchten auch, sich wieder zusammenzuraufen, aber das ging offenbar nach hinten los. Jetzt sind sie wieder getrennt und vor wenigen Tagen machte Julian seiner Ex einen harten Vorwurf. Nicht nur, dass er im Netz behauptete, die Kinder würden unter der Trennung leiden – er beschuldigte sie auch, die Mädchen wissentlich von ihm fernzuhalten. Angeblich bereite ihm vor allem Lilly Sorgen, denn sie sei zuletzt zunehmend verstimmt. Alina wirft er vor: "Das ist Kindesmissbrauch. [...] Du willst nicht sie schützen, du willst dich selbst schützen."

Instagram / alina_schulte_im_hoff Tochter Lilly, Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Mai 2024

Instagram / julianzietlow Alina Schulte im Hoff und Julian Zietlow im Juli 2024

Collage: Instagram Julian Zietlow mit seinen Töchtern