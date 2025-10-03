Am B-Day: Julian Zietlows Kids dürfen nicht bei ihm schlafen

Julian Zietlow (41) hat seinen Geburtstag auf ganz besondere Weise verbracht – mit seinen beiden Töchtern Lilly und Liv. Doch das Ende des Tages verlief für den Social-Media-Star alles andere als glücklich. In einer emotionalen Instagram-Story teilte er mit, dass seine Kinder nicht bei ihm übernachten durften, obwohl es sein großer Tag war. "Meine eigenen Kinder dürfen nicht bei mir an meinem Geburtstag schlafen", beschwerte er sich und fügte hinzu: "Auf die Anfrage wurde ich mal wieder bedroht, dass ich sie noch weniger sehe."

Bereits seit geraumer Zeit sorgt der Streit um das Sorgerecht zwischen Julian und seiner Ex-Partnerin Alina Schulte im Hoff (38) für Schlagzeilen. Die Trennung des einstigen Unternehmerpaares scheint nicht nur eine emotionale Zerreißprobe für die beiden Erwachsenen zu sein, sondern betrifft auch maßgeblich die gemeinsamen Kinder. Julian macht keinen Hehl daraus, wie sehr ihn die aktuelle Situation belastet und gibt in seinen Social-Media-Posts Einblicke in diese schwierige Phase. Der heutige Vorfall verdeutlicht erneut, wie angespannt das Verhältnis zwischen ihm und Alina ist.

Die Trennung von seiner Ex-Frau Alina sorgt offenbar weiterhin für Streit und belastet das Familienverhältnis stark. Inmitten all dieser Konflikte hatte Julian zuletzt schwere Vorwürfe gegen Alina erhoben. Die Mutter seiner Kinder müsse sich laut ihm darüber im Klaren sein, welch emotionale Auswirkungen die Spannungen auf ihre Töchter hätten. Besonders betroffen ist dabei die ältere Tochter Lilly. In der Vergangenheit hatte Julian darauf hingewiesen, dass sich die Trennung offenbar negativ auf das Verhalten des Mädchens auswirkt.

Anzeige Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff mit ihren Kindern im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff, Tochter Liv und Julian Zietlow im Juni 2024