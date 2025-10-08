Royals
Turtelbilder: Julian Zietlows Ex Kate ist wieder vergeben

- Charlotte Stehr
Lesezeit: 2 min

Kate Kolosovskaia hat ihr Glück gefunden. Auf Instagram teilt die Influencerin gleich mehrere Schnappschüsse, die sie innig und glücklich mit einem neuen Mann zeigen. Mit zufriedenen Mienen zeigt sich das Paar am Strand von Phuket. Der Partner an der Seite von Julian Zietlows (41) Ex küsst auf den Bildern ihren Kopf und ihre Hände. Obendrein gibt Kate einen vielsagenden Einblick in ihre Gefühlswelt. Zu einem Clip der beiden schreibt sie: "Lass los, gib die Hoffnung auf, lebe ohne Kompromisse, und das Leben wird dir deinen Traum erfüllen."

Doch nicht nur die Turtelbilder sorgten für Aufmerksamkeit: In einem kurzen Video verriet die Social-Media-Bekanntheit, dass es mit dem Unbekannten ernst ist. Die beiden haben offensichtlich große Pläne und ziehen demnächst zusammen. Da dieser Schritt einigen Followern vielleicht voreilig vorkommen könnte, erklärt die Beauty: "Was heißt zu schnell, wenn es sich doch richtig anfühlt?" Ihre Fans sind offenbar gespalten in ihren Meinungen. "So schön, dich wieder glücklich zu sehen", kommentiert eine Userin. Eine andere Nutzerin schreibt: "Ich wünsche ihr nur das Beste. Ich frage mich nur, wie man sich so oft schnell hintereinander verlieben kann."

Nach der turbulenten Trennung von Julian Ende September 2023 ging ein Jahr später auch Kates Romanze mit dem Schamanen Kynam Truong in die Brüche. Zuvor kursierten schon viele Gerüchte um das Paar. Auf Social Media stellte die Brünette damals klar: "Für diejenigen, die sich das fragen: Ich bin nicht schwanger. Und ich und Kynam sind kein Paar mehr." Seitdem wurde mehrfach spekuliert, ob Kate und Julian wieder zueinanderfinden könnten, doch diese Option scheint nun in weite Ferne gerückt zu sein.

Kate Kolosovskaia mit ihrem neuen Freund auf Phuket
Kate Kolosovskaia mit ihrem neuen Freund auf Phuket
Kate Kolosavskaia und Julian Zietlow im August 2023
Kate Kolosavskaia und Julian Zietlow im August 2023
Kynam Truong und Kate Kolosovskaia
Kynam Truong und Kate Kolosovskaia
