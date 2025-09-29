Erst ohne, dann mit Pony: Jennifer Lawrence glänzt bei Event

Jennifer Lawrence (35) überraschte die Fans und Fotografen beim San Sebastián Filmfestival in Spanien gleich doppelt: Die Schauspielerin erschien zunächst zu einem Fototermin für ihren neuen Film "Die, My Love" in einem klassischen Look. Ihr Haar war nach hinten gesteckt, seitlich gescheitelt und zu einem eleganten Dutt gebunden. Kombiniert hatte sie diesen Auftritt mit einem glänzenden Ensemble aus Shirt und Hose, dessen Design von Phoebe Philo stammt. Später jedoch zeigte sich Jennifer mit einem völlig neuen Look: Ihr Haar fiel offen, glatt frisiert über ihre Schultern – doch außerdem zierte plötzlich ein gerader Pony ihr Gesicht, der ihrem Auftritt eine frische Note verlieh.

Auch modisch überraschte die Tribute von Panem-Darstellerin beim zweiten Mal. Bei ihrer Erscheinung am Abend trug Jennifer ein olivgrünes Kleid – ebenfalls von Phoebe Philo designt. Das extravagante Outfit überzeugte mit einem langen und einem kurzen Ärmel, einem eleganten seitlichen Cut-out und betonte ihre glamouröse Ausstrahlung perfekt. Grund für Jennifers Präsentation war die Verleihung des Donostia Award, einer Auszeichnung, die speziell den bedeutenden Beitrag von Schauspielern und Filmemachern zum Kino würdigt.

Ihr neuer Film "Die, My Love", der unter der Regie von Lynne Ramsay entstand, wird die Zuschauer ab November auf den Kinoleinwänden fesseln. In dem Thriller, dessen Weltpremiere bereits im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes gefeiert wurde, spielt die 35-Jährige die junge Mutter Grace. Gemeinsam mit ihrem Ehemann zieht sie von New York City ins ländliche Montana, doch ihre zunehmend fragile Psyche belastet das Leben der kleinen Familie tief reichend. Neben Jennifer sind in dem Film auch Hollywood-Größen wie Robert Pattinson (39), Sissy Spacek und Nick Nolte (84) dabei.

IMAGO / MPG Jennifer Lawrence beim San Sebastián Filmfestival im Septmeber 2025

IMAGO / NurPhoto Jennifer Lawrence beim San Sebastian International Film Festival, September 2025

IMAGO / SOPA Images Jennifer Lawrence beund Robert Pattinson bei der "Die My Love"-Premiere in Cannes