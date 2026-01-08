Nicht schwanger: Hailey Bieber begeistert in heißen Dessous

Hailey Bieber (29) heizt Instagram mit neuen Bildern für Victoria's Secret ein – und schiebt damit die jüngsten Schwangerschaftsgerüchte zur Seite. In den Aufnahmen für die Valentinstagskampagne des Labels zeigt das Model rote Dessous und einen sichtbar definierten Bauch. Die Fotos veröffentlichte Hailey am Mittwoch auf ihrem Account, aufgenommen für die Aktion, in der das Unternehmen sie zur "Queen of Hearts" kürt. An ihrer Seite im Leben: Ehemann Justin Bieber (31), mit dem sie bereits Söhnchen Jack Blues hat. Hailey stellt klar, dass sie Neuigkeiten zur Familienplanung nicht verheimlichen würde und Fans es von ihr selbst erfahren.

Der Hype in den Kommentarspalten ließ nicht lange auf sich warten: Khloé Kardashian (41) schrieb "Wow wow wow", Kylie Jenner (28) jubelte "Valentinstag ist diesmal früh dran!!!". Auch Jordyn Woods (28) mischte mit einem frechen "Baby wo!?" mit, während Kourtney und Kim Kardashian ebenso wie Brooke Burke und Alessandra Ambrosio (44) Likes verteilten. Die Kampagne "A Very VS Valentine's" kommt pünktlich zur umsatzstarken Valentinszeit und setzt wieder auf den klassischen, hypersexy Look der Marke. Gegenüber der Vogue hatte Hailey bereits betont, dass sie und Justin ihre Familie grundsätzlich erweitern möchten – ohne einen Zeitpunkt zu nennen. Öffentliche Spekulationen begleitet sie seit Monaten mit der Zusicherung, mögliche News selbst zu teilen.

Privat genießt Hailey weiterhin die Zeit mit ihrem kleinen Sohn Jack, den sie und Justin in entspannter und unaufgeregter Kleidung stylen – wie sie es kürzlich im GQ-Interview verriet. Sie beschreibt die Mutterschaft als eine "sehr spirituelle Erfahrung" und betont, wie sehr sie dadurch persönlich gewachsen sei. Auch wenn sie nicht genau weiß, wann ein weiteres Baby folgen könnte, fühlt sie sich für eine zweite Schwangerschaft inzwischen besser vorbereitet. Seit der Hochzeit mit Justin im Jahr 2018 lebt sie ein sehr öffentliches Leben, betont jedoch, wie wichtig ihr der Schutz ihrer Familie ist.

Instagram / haileybieber Hailey Biebers sexy Bikini-Schnappschuss

Instagram / lilbieber Hailey Bieber im Bikini

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, November 2025