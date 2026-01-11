Warum Suzie im Finale von Netflix' "Stranger Things" fehlte

Die Aufregung um das Finale der Netflix-Serie Stranger Things ist groß, doch ein Detail ließ die Fans jetzt besonders aufhorchen: Von Suzie Bingham, gespielt von Gabriella Pizzolo, fehlt in der letzten Staffel der Erfolgsserie jede Spur. Die clevere Freundin von Dustin Henderson war nach ihrem ersten Auftritt in Staffel 3 laut Kino.de schnell zu einem echten Fanliebling geworden. Damals stahlen die beiden mit ihrem gemeinsamen Duett von "Never Ending Story" die Herzen der Zuschauer. Nun hat Gaten Matarazzo (23), der Dustin verkörpert, erstmals erklärt, warum Suzies Geschichte so abrupt endet.

In einem Interview mit GQ verriet der Schauspieler, dass Suzies Abwesenheit eng mit Dustins persönlicher Entwicklung zusammenhängt. Besonders nach den dramatischen Ereignissen in Staffel 4, als Dustin den Verlust seines engen Freundes Eddie, gespielt von Joseph Quinn (31), verarbeiten musste, geriet sein Leben aus der Bahn. "Wenn wir zu Beginn von Staffel 5 einsteigen, ist bereits eine lange Zeit vergangen, in der es Dustin nicht besonders gut ging", erklärte Gaten laut Kino.de und fügte hinzu: "Und wenn er schon kaum mit seinen Freund*innen in der Stadt interagiert, bezweifle ich, dass er viel Wert auf den Kontakt zu seiner Fernbeziehung gelegt hat, was ziemlich scheiße von ihm ist."

Neben Dustins Beziehung zu Suzie warf das Finale von "Stranger Things" für viele Fans noch weitere Fragen auf. So wurde auch das Ende der Romanze zwischen Robin und Vicky nur kurz angedeutet, und viele Zuschauer bedauern, dass Elevens Schicksal offen bleibt. Trotzdem erfreut sich die Serie großer Beliebtheit und einige offene Fragen könnten in möglichen Spin-Offs beantwortet werden. Außerdem erscheint ab dem 12. Januar die Dokumentation "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5", die einen Blick hinter die Kulissen der fünften und letzten Staffel bietet.

Netflix Gabriella Pizzolo als Suzie in "Stranger Things" Staffel 4

Netflix Gaten Matarazzo als Dustin Henderson in "Stranger Things" Staffel 5

Netflix Joe Keery als Steve Harrington und Gaten Matarazzo als Dustin Henderson in "Stranger Things" Staffel 5