Paulina Ljubas entsetzt: Sommerhaus-Silva wütet im Netz

Silva Gonzalez (46) sorgt gerade mit einem Video aus seiner Instagram-Story für Aufsehen. Der Musiker, der zurzeit Das Sommerhaus der Stars unsicher macht, hetzt darin gegen Dennis Lodi. "Der Dennis heult rum wie ein kleiner Hund. Er ist eine kleine Schw*chtel", schimpft der Sänger. Obendrein nennt er den Freund von Tara Tabitha (32) einen "H*rensohn", weil er seine Frau Stefanie Schanzleh beleidigt habe. Besonders auffällig: Während der Tirade scheint Silva zu lallen, als wäre er betrunken. Außerdem raucht er in einem geschlossenen Raum eine Zigarette.

Das Video des Realitystars sorgt auch bei seinen Kollegen für Entsetzen. Paulina Ljubas (28) repostet den Clip auf Social Media und merkt an: "Ich finde es so schlimm, weil er einfach ein Familienvater ist. Hör bitte auf zu saufen, Silva. Bei Gott, hör auf zu saufen. Wie kann man so etwas im Internet posten?" Auch ihr Partner Tommy Pedroni (30) zeigt im Netz seinen Unmut über den lallenden Auftritt des Hot-Banditoz-Stars. Er nennt Silvas Wortwahl ein "No-Go".

Schon zuvor sorgte Silva mit Konflikten im "Sommerhaus der Stars" für negative Schlagzeilen. Nach einem Streit mit Dennis, der durch gegenseitige Provokationen und Alkohol ausgelöst wurde, eskalierte die Situation und es fielen bereits heftige Beleidigungen. Dennis nannte Stefanie in diesem Zuge ein "Stück Sche*ße". Silva reagierte, indem er den Influencer ebenfalls beschimpfte, woraufhin dieser in Tränen ausbrach.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas, RTL Collage: Paulina Ljubas und Silva Gonzalez

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Dennis Lodi und Tara Tabitha, Sommerhaus-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige