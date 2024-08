Snoop Dogg überrascht bei Olympischen Spielen im Reitoutfit

Schon jetzt ist Snoop Dogg (52) eine wahre Ikone bei den Olympischen Sommerspielen in Paris. Neben seiner Tätigkeit als NBC-Korrespondent und Kommentator mischt sich der Rapper bei verschiedenen Disziplinen immer wieder unter die Zuschauer. Auch beim Finale im Dressurreiten sitzt er im Publikum. Für das Event hat sich der "Drop It Like It's Hot"-Interpret ganz besonders in Schale geworfen. Er erscheint in voller Reitmontur: Von einer Reithose über Handschuhe bis hin zu einem Reithelm ist Snoop Dogg bestens ausgerüstet. Er rundet seinen thematisch passenden Look mit einem stilvollen schwarzen Sakko, einem weißen Hemd und einer mit silbernen Sternen besetzten Sonnenbrille ab.

Der offizielle X-Kanal der Olympischen Spiele teilt einen Schnappschuss des 52-Jährigen auf dem Zuschauerrang. Sie betiteln den Beitrag mit den Worten "Snoop Horse", was als lustige Anspielung auf seinen eigentlichen Künstlernamen zu verstehen ist. Die Follower sind völlig aus dem Häuschen und bringen ihre Begeisterung in der Kommentarspalte zum Ausdruck. "Der absolute Knaller, Snoop Horse! Mach weiter so mit deinem Style!", schreibt ein Nutzer und greift gleich das witzige Wortspiel auf. "Das ist so, als würde man eine Katze sehen, die Schafe hütet", witzelt ein anderer User über Snoop Doggs Anwesenheit bei dem Sportevent und ergänzt: "Es ist unerwartet, völlig untypisch und wird wahrscheinlich in einer Rauchwolke und einer dubiosen Musikauswahl enden." In einem anderen Kommentar heißt es: "Ich lache mich tot. Er ist niemals unlustig."

Was der "Young, Wild & Free"-Interpret wohl als Nächstes plant? Seit seinem grandiosen Auftritt als Fackelträger des olympischen Feuers begeistert er die Fans im Netz immer wieder mit amüsanten Aktionen. Zuletzt machte er Martha Stewart, die ebenfalls als Kommentatorin vor Ort ist, eine kleine Überraschung zu ihrem 83. Geburtstag. Er bestellte einen Überraschungsgast für seine gute Freundin: Bei einem gemeinsamen Essen tauchte so ganz plötzlich das Krümelmonster aus der Sesamstraße auf, um der Moderatorin zu gratulieren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg bei den Olympischen Sommerspielen im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg und Martha Stewart, 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Snoop Doggs Outfit als Zuschauer beim Dressurreiten? Toll! Er ist stylish wie eh und je. Nicht so mein Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de