Jimi Blue Ochsenknecht verlässt AYTO-VIP ohne Perfect Match

Jimi Blue Ochsenknecht (33) musste sich bei Are You The One – Reality Stars in Love geschlagen geben und verlässt die Villa in Thailand ohne ein Perfect Match. Die Hoffnung, in Hati Suarez die passende Partnerin gefunden zu haben, zerschlug sich nach ihrem ernüchternden No-Match-Ergebnis in der Matchbox. Mit den Worten "Mit einem leicht weinenden Auge werde ich jetzt die Villa verlassen – vielen Dank AYTO, bye bye Thailand und viel Erfolg an alle anderen" verabschiedete sich der Schauspieler von den verbliebenen Kandidaten und dem Format.

Die Reaktionen auf Jimis Abschied waren unterschiedlich. Henna hatte ihn ebenfalls für ein mögliches Perfect Match gehalten und zeigte sich enttäuscht, während Beverly ihren Frust über die Gesamtsituation nicht verbergen konnte. Sie brach in Tränen aus und kritisierte die fehlende Ernsthaftigkeit in der Gruppe: "Das sind nicht mal richtige Realitystars, weil Realitystars wissen, was sie leisten müssen, um Cash zu bekommen." Unterstützung fand sie nur bei Rob, der sie tröstete, während andere Kandidaten ihre negativen Energien zunehmend als störend empfanden. Henna äußerte dazu: "Ich mag mich auch gar nicht mehr wirklich in ihrer Nähe aufhalten. Das zieht andere runter."

Für Jimi war "Are You The One – Reality Stars in Love" eine emotionale Achterbahnfahrt, bei der er für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Während er sich auf eine engere Verbindung mit anderen Kandidatinnen einließ, stand er oft im Zentrum hitziger Diskussionen und sorgte mit Aktionen wie einem Kuss von Beverly auch für Spannungen in der Gruppe. "Hätte jetzt in dem Moment nicht unbedingt sein müssen", erklärte er daraufhin im Einzelinterview. Fest steht, die Erinnerungen an diese turbulente Zeit in Thailand wird er so schnell nicht vergessen.

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Hati Suarez

Instagram / beverlycmua Beverly, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin 2023