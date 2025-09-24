"Hätte nicht sein müssen": Jimi knutscht bei AYTO mit ihr

In der aktuellen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love ging es heiß her: Auch Jimi Blue Ochsenknecht (33) geriet dabei in den Fokus. Auf einer exklusiven Poolparty beschloss Kandidatin Beverly, den Schauspieler zu einem Einzelgespräch einzuladen. Die beiden unterhielten sich über das Thema Dating, wobei Beverly direkt nach Jimis Meinung zum ersten Schritt fragte. Der 33-Jährige erklärte, er schätze es, wenn Frauen selbstbewusst auf ihn zukommen. Beverly ließ nicht lange auf sich warten und küsste ihn kurzerhand. Jimi zeigte sich überrascht, ließ es jedoch über sich ergehen, kommentierte die Szene aber später im Einzelinterview mit den Worten: "Hätte jetzt in dem Moment nicht unbedingt sein müssen."

Der Kuss mit Beverly war nicht der erste, der für Schlagzeilen sorgte. Schon zuvor hatte Jimi bei der Show mit den Kandidatinnen Hati Suarez und Henna etwas am Laufen gehabt. Dennoch scheint Beverly bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Bei der anschließenden Matchingnight, moderiert von Sophia Thomalla (35), wurde der Vater einer Tochter gefragt, welche der drei Frauen ihm als Küsserin am meisten imponiert habe. Ohne zu zögern, nannte er Beverlys Namen. "Ich mag Beverly sehr, sehr gerne und könnte mir vorstellen, dass sie mein Perfect Match sein könnte", erklärte Jimi anschließend. Ob sie tatsächlich sein Perfect Match ist, bleibt jedoch abzuwarten.

Schon vor wenigen Wochen spekulierten viele Fans gespannt auf Jimis Einzug in die Show. Lange warteten die Zuschauer darauf, dass der Schauspieler endlich in der Villa auftaucht. Moderatorin Sophia hatte damals mit einem vielsagenden Hinweis für Aufregung unter der Gruppe gesorgt: "Es gibt da eine Person, die möchte euch unbedingt kennenlernen", kündigte sie an und versprach hohen Besuch. Nachdem Jimis Bild auf dem Bildschirm erschienen war, waren die meisten Kandidatinnen und Kandidaten völlig überrascht. Die einen freuten sich mehr, die anderen weniger.

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / beverlycmua Beverly, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidatin 2023

IMAGO / APress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler