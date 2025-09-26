Laura Blond hofft auf Kim Virginia bei "Promi Big Brother"

Laura Maria Lettgen, besser bekannt als Social-Media-Star Laura Blond, bereitet sich auf ihren Einzug in den "Promi Big Brother"-Container vor und hat eine klare Wunschkandidatin an ihrer Seite: Kim Virginia Hartung (30). In einem Interview auf Instagram erklärte Laura begeistert: "Ich wünsche mir ja Kim Virginia, ganz klar." Die neue Herausforderung, die sie mit ihrer Teilnahme sucht, steht für sie aber im Vordergrund. "Ich ziehe ein, weil ich Bock auf eine neue Herausforderung habe. Das ist ja wirklich etwas anderes", so Laura weiter.

Ob der Reality-TV-Star ihrem Aufruf nachkommt, bleibt jedoch unklar. Laura zeigt sich optimistisch, doch bisher gibt es von Kim Virginia keine Hinweise, dass sie mit dabei sein wird. Für die Zuschauer bleibt es somit spannend, welche Persönlichkeiten im diesjährigen "Promi Big Brother"-Haus aufeinandertreffen werden. Fest steht: Laura möchte nicht nur eine interessante Zeit im Container verbringen, sondern hat von sich selbst ein klares Bild. "Ich habe ein sehr großes Herz", beschreibt sie ihre Einstellung für die kommende Herausforderung.

Kim Virginia hat sich in der Vergangenheit bereits zu ähnlichen Anfragen geäußert. Sie gab bekannt, dass sie sich momentan auf andere berufliche Ziele fokussiert und daher eine Teilnahme an solchen Formaten ausgeschlossen hat. Für Laura war Kim Virginia jedoch die ideale Wahl. Ob die beiden Reality-Stars trotz der unterschiedlichen Fernsehshow-Anfragen irgendwann aufeinandertreffen werden, bleibt eine Frage der Zeit. Kim Virginia, die bekannt für ihre Karriere im Reality-TV ist, lässt immer wieder durchblicken, dass sie großen Wert auf ihre berufliche Unabhängigkeit legt, doch wer weiß, was die Zukunft noch bringen wird.

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere

IMAGO / brennweiteffm Kim Virginia Hartung, Juni 2024

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Filip Pavlovic und Laura Lettgen 2025