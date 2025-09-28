Das hält Filip von Laura Blonds "Love Island VIP"-Offensive

Bei Love Island VIP sorgte Laura Maria Lettgen, besser bekannt als Laura Blond, direkt bei ihrem Einzug für Gesprächsstoff. Der Social-Media-Star hatte ein Auge auf Filip Pavlovic (31) geworfen und ihn auch direkt zum Ziel ihres Flirts gemacht. Filip, den ihre offensive Herangehensweise überrascht hat, zeigte sich aber geschmeichelt. Beim RTLZWEI-Wiesntisch erzählte der Reality-TV-Star im Interview mit Promiflash: "Die ist ja wie so ein Pitbull auf uns raufgegangen und wir haben eigentlich nur reagiert. Aber es ist natürlich immer etwas Schönes, wenn eine Frau die Aufmerksamkeit auf dich zieht."

Auch wenn der 31-Jährige sichtlich überrascht war, wie zielstrebig Laura ihr Interesse kundtat, fühlte er sich sehr geschmeichelt von den Avancen der hübschen Blondine. "Das ist ja eher positiv statt negativ. Deshalb habe ich mich natürlich im ersten Moment darüber gefreut", verrät der ehemalige Dschungelkönig. Und Laura? Die ist durch ihre zahlreichen Teilnahmen an Reality-Dating-Formaten ein echter Profi. Sie weiß nicht nur genau, was sie will, sondern wohl auch, wie sie die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich lenkt.

Während Filip sich über die Aufmerksamkeit der neuen Kandidatin freute, reagierte eine andere weniger begeistert. Schließlich war Filip zu diesem Zeitpunkt in festen Händen – zumindest für die Show. Für Tatum Koch (27), die zu diesem Zeitpunkt erst frisch mit ihm vercoupelt war, war die Situation schwierig, da sie Filip doch eigentlich in Ruhe kennenlernen wollte. "Man sieht in der Folge ja, dass ich direkt frage, ob die beiden jetzt Sex haben, das war natürlich überspitzt, aber mein Kopfkino ist sofort losgegangen", gestand die Beauty im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Collage: RTL II, RTL II Collage: Filip Pavlovic und Laura Maria Lettgen

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Filip Pavlovic und Laura Lettgen 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Tatum Koch, September 2025