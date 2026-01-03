Ihre Glinda-Rolle ist für Ariana Grande "größtes Privileg"

Ariana Grande (32) blickt kurz vor der großen Preisnacht bewegend auf ihre Rolle als Glinda in "Wicked: For Good" zurück und nennt sie "das Privileg meines Lebens". In einem Dankesbrief an die American Critics Choice Association, geteilt Ende Dezember über X, beschreibt die Sängerin, was die Figur für sie bedeutet und wie tief sie dafür gegangen ist. Morgen finden die Critics' Choice Awards statt, bei denen Ariana für ihre Glinda-Performance nominiert ist und bei denen der Film insgesamt sieben Chancen hat. Die Show läuft am Sonntagabend live auf USA Network und E!, moderiert von Chelsea Handler (50).

Ariana erklärt, Glindas Aufgabe sei es, das Publikum zum Hinschauen zu bewegen: "Es ist nie zu spät, Teil der Lösung zu werden oder Verbündete zu sein." Die Herausforderung habe darin bestanden, diese Botschaft fühlbar zu machen – ohne Idealbild, mit innerer Erdung. Glinda starte als privilegierte junge Frau, die nach äußerer Bestätigung lechzt, sagte Ariana. Der Schlüssel sei gewesen, diese Leere still unter dem Humor mitschwingen zu lassen, "nie sie zu verkünden oder zu verurteilen". Für die Rolle begann sie drei Monate vor dem Vorsprechen zu trainieren, um opernhaft zu singen und die gewohnte Klangfarbe ihrer Popstimme zu tilgen. "Eine so seltene Gelegenheit, jede einzelne Fähigkeit aus dem Werkzeugkasten zu ziehen", schrieb sie und zählte auf, was Glinda ihr abverlangt habe: lachen, weinen, tanzen, singen, schweben, strahlen – und zusammenbrechen. Ihr Schlusswort an die Wählenden: Danke fürs Hinschauen auf einen Film, auf den Cast und die Crew "endlos stolz" seien.

Abseits der aktuellen Nominierungsliste ist Ariana längst mit Glinda verwoben. Die Popmusikerin, die viele auch aus TV-Produktionen kennen, betont in Interviews immer wieder, wie stark sie die Figur geprägt hat. Kollegin Cynthia Erivo (38) gehört zu den engsten Mitstreiterinnen im "Wicked"-Kosmos; beide feierten in den vergangenen Monaten Erfolge mit ihren jeweiligen Auszeichnungen und Nominierungen. Privat pflegt Ariana eine enge Bindung zu ihrer Community und teilt öfters Einblicke, vor allem dann, wenn sie Dankbarkeit ausdrücken will – so auch jetzt, kurz vor einer Nacht, die für alle Beteiligten des Films im Zeichen gemeinsamer Arbeit und einer langen Reise steht.

Getty Images Ariana Grande bei den 16th Governors Awards in Los Angeles, Ray Dolby Ballroom, Ovation Hollywood, am 16. November 2025

Getty Images Ariana Grande bei der "Wicked For Good" Q&A des California Film Institute in San Rafael, Dezember 2025

Getty Images Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der New-York-Premiere von "Wicked: For Good!" im David Geffen Hall am 17. November 2025