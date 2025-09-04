Nessi zeigt "Princess Charming"-Kandidatin Bild von Tochter

Vanessa Borck (28), auch bekannt als Nessi, sucht derzeit bei Princess Charming nicht nur nach der großen Liebe, sondern auch nach einer Frau, die in das Leben von ihr und ihrer kleinen Tochter Livi passt. In der siebten Folge der Show scheint Nessi dieses Potenzial in Kandidatin Fiona zu sehen. Während eines romantischen Abendessens und anschließenden Sterneschauens am Pool ergreift sie einen besonderen Moment und zeigt Fiona als erster der Kandidatinnen ein Bild von ihrer Tochter. "Das größte Kompliment, was ich hier einer Frau geben kann, ist es, ihr ein Bild meiner Tochter zu zeigen. Das habe ich bei Fiona gemacht", erklärt Nessi ihre Entscheidung. Fiona ist sichtlich gerührt und bemerkt liebevoll Ähnlichkeiten zwischen Livi und Vanessa.

Der Abend war jedoch noch nicht vorbei. Spontan lädt Nessi Fiona zu einem Übernachtungsdate ein, bei dem sie eng aneinander gekuschelt die Nacht verbringen. Am nächsten Morgen zeigt sich die Zuneigung der beiden Frauen, doch Nessi wacht mit einem mulmigen Gefühl auf. "Ich habe ein komisches Bauchgefühl. Mit Fiona war es superschön, aber irgendwie ist da irgendwas in der Luft, was komisch ist", gesteht sie. Vanessa fühlt, dass ein ernstes Gespräch mit Fiona bevorsteht, da sie etwas über Kim erfahren hat, das ihrer Meinung nach geklärt werden muss. Weiter führt sie das aber nicht aus.

Tatsächlich zeigte sich schon in den vergangenen Folgen, dass die Princess die Nähe zu ihren Kandidatinnen offenbar nicht nur tagsüber, sondern auch nachts sucht. Lotti durfte mit Nessi beim ersten Übernachtungsdate der Staffel eine unvergessliche Nacht verbringen. Als die Princess bei den Kandidatinnen in der Villa übernachtete, war es Kim, die sich über ausgiebige Kuscheleinheiten mit der Content Creatorin freuen durfte.

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, die neue "Princess Charming"

Princess Charming, RTL+ Fiona und Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

