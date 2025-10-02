Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Nikola Glumac
Kim und Nikolas Vegas-Hochzeit: Das sagt Pinar Sevim dazu

Kim und Nikolas Vegas-Hochzeit: Das sagt Pinar Sevim dazu

- Julia Geißenhöner
Lesezeit: 2 min

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) machen ernst: Die beiden Reality-TV-Stars planen, sich in Las Vegas das Jawort zu geben. Die geplante Hochzeit sorgt für Aufsehen, und beim RTLZWEI-Wiesntisch auf dem Münchner Oktoberfest äußerte sich Pinar Sevim zu diesem Thema. Die Influencerin hatte dabei sowohl positive als auch kritische Worte übrig. Während sie Kims Gespür für Aufmerksamkeit anerkannte, bemängelte sie deren Verhalten in bestimmten Bereichen. Pinar erklärte gegenüber Promiflash: "Ich finde, sie macht das an sich gut, aber auf Kosten von anderen finde ich es nicht gut. Sie hat ein bisschen die Grenze überschritten."

Besonders kritisierte Pinar eine angebliche Aktion aus der Vergangenheit, die sie als "Fakeschwangerschaft" bezeichnete. In ihren Augen überschreitet ein solches Verhalten klare Grenzen, besonders da Kim eine große Fangemeinde hinter sich hat, die sich stark an ihrem Verhalten orientiert. Dennoch wollte Pinar ihren Aussagen kein ausschließlich negatives Fazit verleihen. Sie betonte, sie wünsche Kim alles Gute und hoffe, dass sie bei ihren Entscheidungen niemanden verletze. "Go with the flow" lautete ihr Schlusswort zu der geplanten Hochzeit.

Die Beziehung zwischen Kim und Nikola war in der Vergangenheit bereits Thema, wobei beide die Dynamik als intensiv beschrieben hatten. Zwischen Höhen und Tiefen scheinen sie jedoch eine tiefe Verbindung zu pflegen, die sie nun mit einem besonderen Ereignis krönen möchten. Die Wahl von Las Vegas als Ort für die Hochzeit fügt ihrem Leben als Reality-Stars ein weiteres glamouröses Kapitel hinzu. Trotz gelegentlicher Reibereien zeigten beide, dass sie zusammengehören, und ihre Fans können gespannt sein, wie sich das Kapitel "Hochzeit" für die beiden gestalten wird.

Kim Virginia, Nikola Glumac und Pinar Sevim
Collage: Instagram / kimvirginiaa, RTL II
Kim Virginia, Nikola Glumac und Pinar Sevim
Kim Virginia Hartung, Januar 2024
IMAGO / Future Image
Kim Virginia Hartung, Januar 2024
Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars
Instagram / kimvirginiaa
Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars
Vegas-Vibes: Wie findet ihr die Idee, dass Kim und Nikola in Las Vegas heiraten?
In diesem Artikel