Kim und Nikolas Vegas-Hochzeit: Das sagt Pinar Sevim dazu

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) machen ernst: Die beiden Reality-TV-Stars planen, sich in Las Vegas das Jawort zu geben. Die geplante Hochzeit sorgt für Aufsehen, und beim RTLZWEI-Wiesntisch auf dem Münchner Oktoberfest äußerte sich Pinar Sevim zu diesem Thema. Die Influencerin hatte dabei sowohl positive als auch kritische Worte übrig. Während sie Kims Gespür für Aufmerksamkeit anerkannte, bemängelte sie deren Verhalten in bestimmten Bereichen. Pinar erklärte gegenüber Promiflash: "Ich finde, sie macht das an sich gut, aber auf Kosten von anderen finde ich es nicht gut. Sie hat ein bisschen die Grenze überschritten."

Besonders kritisierte Pinar eine angebliche Aktion aus der Vergangenheit, die sie als "Fakeschwangerschaft" bezeichnete. In ihren Augen überschreitet ein solches Verhalten klare Grenzen, besonders da Kim eine große Fangemeinde hinter sich hat, die sich stark an ihrem Verhalten orientiert. Dennoch wollte Pinar ihren Aussagen kein ausschließlich negatives Fazit verleihen. Sie betonte, sie wünsche Kim alles Gute und hoffe, dass sie bei ihren Entscheidungen niemanden verletze. "Go with the flow" lautete ihr Schlusswort zu der geplanten Hochzeit.

Die Beziehung zwischen Kim und Nikola war in der Vergangenheit bereits Thema, wobei beide die Dynamik als intensiv beschrieben hatten. Zwischen Höhen und Tiefen scheinen sie jedoch eine tiefe Verbindung zu pflegen, die sie nun mit einem besonderen Ereignis krönen möchten. Die Wahl von Las Vegas als Ort für die Hochzeit fügt ihrem Leben als Reality-Stars ein weiteres glamouröses Kapitel hinzu. Trotz gelegentlicher Reibereien zeigten beide, dass sie zusammengehören, und ihre Fans können gespannt sein, wie sich das Kapitel "Hochzeit" für die beiden gestalten wird.

Collage: Instagram / kimvirginiaa, RTL II Kim Virginia, Nikola Glumac und Pinar Sevim

IMAGO / Future Image Kim Virginia Hartung, Januar 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars