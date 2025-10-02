P. Diddy darf zur Urteilsverkündung Zivilkleidung tragen

Sean "Diddy" Combs erwartet am 3. Oktober vor Gericht sein Urteil und möchte sich bei diesem Termin erstmals selbst im Prozess äußern. Für die besondere Ansprache vor Richter Arun Subramanian hat der ehemalige Musikmogul beantragt, statt der für diesen Termin üblichen Häftlingskleidung normale Klamotten tragen zu dürfen. Dieser Wunsch, sich für seine Rede angemessen und würdevoll zu kleiden, wurde nun bewilligt, wie Fox News berichtet. Diddy wurde im Juli von einem Geschworenengericht wegen der Beförderung von Menschen zu Prostitutionszwecken verurteilt, während schwerere Vorwürfe – darunter organisierte Kriminalität und Menschenhandel – abgewiesen wurden.

Dass er seine Kleidung frei wählen darf, ist immerhin ein kleiner Gewinn für Diddy: Anträge auf eine mildere Strafe oder gar einen neuen Prozess wurden von Richter Arun zuletzt strikt abgelehnt. Dem ehemaligen Rap-Idol drohen nun bis zu 20 Jahre Gefängnis, wobei die Anklage 135 Monate, also etwas über elf Jahre, als angemessene Strafe erachtet. Seine Anwälte hingegen fordern nur eine 14-monatige Haftstrafe und argumentieren, der Künstler sei durch die bereits verbüßten 13 Monate in Untersuchungshaft ausreichend bestraft worden.

Diddy hat seine Karriere nicht nur durch Erfolge in der Musikbranche geprägt, sondern sich auch als Produzent und Unternehmer einen Namen gemacht. Die Vorwürfe und der Gerichtsprozess haben jedoch einen dunklen Schatten auf das öffentliche Image des 55-Jährigen geworfen. Ursprünglich bekannt für glamouröse Partys und seinen luxuriösen Lebensstil, sieht sich Diddy nun mit schwierigen Schlagzeilen konfrontiert. Dennoch bleiben die Unterstützung von Familie und engen Freunden für ihn ein wichtiger Anker, wie er bereits durchblicken ließ. Fans sind gespannt, wie diese turbulente Zeit sein weiteres persönliches und berufliches Leben beeinflussen wird.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Februar 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, 2023

Anzeige Anzeige