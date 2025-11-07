"Global Icon": Das ist Heidi Klums Erfolgsgeheimnis

Heidi Klum (52) wird beim diesjährigen "Women of the Year"-Award am 14. November in Berlin als "Global Icon" geehrt. Die glamouröse Auszeichnung des Magazins Glamour würdigt über drei Jahrzehnte ihrer beeindruckenden Karriere in der Mode- und Entertainment-Branche. In einem Interview mit dem Magazin reflektierte sie über ihre Anfänge und verriet: "Man darf nur nicht aufgeben und muss sich reinhängen." Dieses Motto begleitete sie, als sie – entgegen aller Zweifler – ihren Weg als Model beschritt und später einen beispiellosen Aufstieg zur internationalen Ikone erlebte.

Der Grundstein für Heidi Klums Erfolg wurde früh gelegt. Mit gerade einmal 18 Jahren gewann sie einen Model-Wettbewerb in der Show von Thomas Gottschalk (75), der die Türen zur Modewelt öffnete. Seitdem zierte sie die Cover der größten Magazine wie Vogue und Elle, wurde als "Victoria's Secret Angel" gefeiert und entwickelte sich gleichzeitig zu einer TV-Ikone durch Formate wie Germany's Next Topmodel und "Project Runway". Doch auch abseits der Laufstege blieb Heidi präsent und baute sich ein beeindruckendes Imperium als Unternehmerin und Testimonial auf. Ihr Geheimnis: Spaß an der Arbeit, gepaart mit Disziplin und der Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können.

Privat schwebt das Model, das Mutter von vier Kindern ist, ebenfalls auf Wolke sieben. Mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) genießt sie das Leben in vollen Zügen und bezeichnet ihn liebevoll als ihren Seelenverwandten. Auf die Frage nach ihrem persönlichen Highlight des Jahres 2025 verriet Heidi: "Vier Wochen Urlaub mit meinem Mann und einfach nichts tun – jeden Tag die Sonne auf- und wieder untergehen sehen." Auch über ihren Stolz auf Tochter Leni Klum (21) sprach sie offen: Obwohl viele glauben, dass Leni in ihre Fußstapfen tritt, empfindet Heidi sie als vollkommen eigenständige Persönlichkeit, die ihr bewundernswerterweise auf ganz individuelle Weise nacheifert.

Getty Images Heidi Klum illuminiert das Empire State Building zu Halloween in New York City

The Morelli Brothers / Glamour Germany Heidi Klum, Model

Getty Images Leni und Heidi Klum, August 2025