Ablenkung: Pietro Lombardi performt bei "Love Island VIP"

Pietro Lombardi (33) sorgt bei Love Island VIP für große Begeisterung: Direkt am Pool überrascht der Sänger die Kandidaten mit einer Live-Performance seines neuen Songs "Fuego", den er extra für die Show geschrieben hat. Während die Islander ausgelassen zur Musik feiern, schwärmt Kandidatin Stella Stegmann (28): "Ich habe es richtig gefühlt. Ich glaube, wir alle." Auch Granate Laura Maria Lettgen zeigt sich fasziniert: "Davon werde ich später meinen Kindern erzählen." Doch dann passiert etwas Unerwartetes: Die männlichen Kandidaten verschwinden plötzlich mit einem Jeep, was bei den Frauen in der Villa für Verwirrung sorgt.

"Wo sind die?", fragt Jeje Lopes irritiert, als sie mit den anderen Frauen in der Villa allein bleibt. Die Antwort auf das Rätsel lässt jedoch nicht lange auf sich warten: Mit dem Jeep geht es für sie direkt zum "VIP Members Club", wo sie von Sylvie Meis (47) empfangen werden. Dort eröffnet die Moderatorin den Männern ihr neues luxuriöses Zuhause und überreicht jedem ein passendes Mitgliederbändchen. Der Überraschungsauftritt von Pietro sorgt somit nicht nur musikalisch für Aufregung, sondern bereitet auch den Boden für neue Spannungen und Dynamiken in der Gruppe.

Pietro, selbst mehr als vertraut mit dem Rampenlicht, hat sich als Musiker längst einen festen Platz in der Unterhaltungsbranche gesichert. Zuletzt sorgte er allerdings nicht nur beruflich, sondern auch privat für Schlagzeilen: Der 33-Jährige ging eine Zeit lang mit Laura Maria Rypa (29) durchs Leben und bekam zwei Söhne mit ihr, bevor sie im August überraschend ihre Trennung verkündeten. Ein Liebes-Comeback scheint jedoch nicht komplett ausgeschlossen. Auf einem Event von Guido Maria Kretschmer (60) betonte die Influencerin, dass die Liebe füreinander noch nicht erloschen sei. "Man muss gegenseitig an sich selbst arbeiten", erklärte sie.

"Love Island VIP" – seit dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025

Jeje Lopes bei "Love Island VIP" 2025

Moderatorin Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025