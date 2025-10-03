Cecilia Asoro findet: Silva Gonzalez hat "ernstes Problem"

Silva Gonzalez (46) steht aktuell in keinem guten Licht. Der Entertainer erntet durch seinen Auftritt im Sommerhaus der Stars heftige Kritik und sah sich zuletzt mit Vorwürfen von Paulina Ljubas (28) konfrontiert, er habe seine Frau Stefanie Schanzleh während der Show geschubst. Cecilia Asoro (29) lernte ihn bei The 50 kennen – doch statt einer Freundschaft gab es nur Spannungen. Silva machte seine TV-Kollegin dafür verantwortlich, aus der Sendung ausgeschieden zu sein. In einer Instagram-Fragerunde äußert die Reality-TV-Bekanntheit nun deutlich ihre Meinung: "Der Typ hat echt ein ernstes Problem."

Cecilia nahm in der Fragerunde kein Blatt vor den Mund. Sie behauptet, sie habe von Silva im vergangenen Jahr verstörende Sprachnachrichten erhalten, die ihr sogar Angst gemacht hätten. "Ich meine das nicht als Beleidigung, aber meiner Meinung nach reicht da eine normale Therapie nicht aus", schreibt die Kampf der Realitystars-Bekanntheit. Sie rät ihm, sich ernsthafte professionelle Hilfe zu suchen und sich zunächst komplett aus der Öffentlichkeit herauszuziehen – denn das Verhalten des 46-Jährigen sei beängstigend.

Silva sorgte bereits in vergangenen TV-Formaten für Aufsehen, doch seit seinem Auftritt im Sommerhaus wird er besonders kritisch beäugt. Neben massiven Auseinandersetzungen, etwa mit Dennis Lodi, sorgten Anschuldigungen von Paulina für zusätzliche Aufregung. Die Influencerin schilderte eine Situation, die wohl vom Sender herausgeschnitten wurde: "Das können ja alle bezeugen. Sie wollte ihn festhalten, er hat sie weggeschubst, sie ist zwei Meter zur Seite geflogen. Dann hat Stefanie Micha angeschrien, er solle mal helfen." Das ließen Silva und Stefanie nicht auf sich sitzen – und drohten mit rechtlichen Schritten.

IMAGO / Eibner, IMAGO / Future Image Collage: Cecilia Asoro und Silva Gonzalez

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez bei "Das Sommerhaus der Stars"