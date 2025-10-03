Nach Trennung: Keith Urban zeigt bei Auftritt Familienfotos

Keith Urban (57) hat am Donnerstagabend seinen ersten Auftritt seit der offiziellen Trennung von Nicole Kidman (58) absolviert. Der Country-Star stand im Rahmen seiner "High and Alive World Tour" im Giant Center in Hershey, Pennsylvania, auf der Bühne. Während des Konzerts überraschte Keith das Publikum mit einer emotionalen Geste: Bei der Performance seines Songs "Heart Like a Hometown" zeigte er eine Fotopräsentation, in der auch Bilder von Nicole und den beiden gemeinsamen Töchtern Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) zu sehen waren – ein Moment, der viele Fans berührte.

Die Trennung hatte nur wenige Tage zuvor Schlagzeilen gemacht: Nicole hatte am 30. September in Nashville die Scheidung eingereicht und als Trennungsgrund "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Ein Insider verriet dem Magazin People, dass Nicole die Ehe retten wollte, während Keith die Distanz gesucht haben soll. Die beiden hatten bereits den Sommer getrennt voneinander verbracht, was Gerüchten über ein schwieriges Jahr für das Paar weiteren Nährboden gab. Keith tourte mit seiner Band durch die USA, während Nicole an einem Filmprojekt in London arbeitete. Laut Bekannten lehnten sich die Probleme des Paares offenbar an größere Lebensentscheidungen an, die sie immer weiter voneinander entfernten.

Keith und Nicole galten seit ihrer Hochzeit 2006 als eines der Vorzeigepaare Hollywoods. Kennengelernt hatten sie sich ein Jahr zuvor auf einem Gala-Event in Los Angeles. Ihre beiden Töchter spielen eine zentrale Rolle im Leben des Musikers, der in Interviews häufig von seiner Familie schwärmte. Trotz der turbulenten Zeiten setzt Keith nun auch beruflich auf Stabilität und hat angekündigt, die Tour wie geplant bis Mitte Oktober fortzusetzen.

Getty Images Keith Urban, am 17. September 2024 in Los Angeles, Kalifornien

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Lisa OConnor/AFF-USA.com Faith Margaret Urban, Sunday Rose Urban und Nicole Kidman im April 2024