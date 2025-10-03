Mit vier Jahren: Snow schläft noch bei Yeliz Koc im Bett

Reality-TV-Star Yeliz Koc (31) hat offenbart, dass ihre Tochter Snow Elanie Koc (4) weiterhin bei ihr im Bett schläft. Einen besonderen Einblick in diese private Angelegenheit gewährte Yeliz ihren Fans kürzlich in einer Instagram-Fragerunde, bei der sie auf die Frage eines Followers antwortete: "Sie schläft bei mir im Bett. Kann es mir auch gar nicht anders vorstellen." Snow ist gerade vier Jahre alt geworden, und das liebgewonnene Ritual scheint auch nach ihrem Geburtstag weiter fortgeführt zu werden.

In ihrer Antwort erklärte die Influencerin auch, warum sie keine Veranlassung sieht, diesen Umstand zu ändern. "Wieso sollte sie auch alleine in einem Zimmer schlafen? Ich will auch nicht alleine schlafen", betonte Yeliz. Für sie sei es das Schönste, ihre Tochter so nah bei sich zu haben, und der Gedanke, Snow in einem anderen Zimmer schlafen zu lassen, sei für sie vollkommen absurd. Die innige Verbindung, die sie durch das gemeinsame Schlafen erleben, scheint für Yeliz von unschätzbarem Wert: "Ich liebe es, sie neben mir zu haben."

Yeliz, die seit der Geburt ihrer Tochter regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mutter auf Social Media teilt, wird von ihren Fans oft für ihre direkte und offene Art geschätzt. Für Snow, die das Leben der Influencerin komplett verändert hat, sind diese nächtlichen Kuschelstunden also nicht nur ein Ausdruck der Nähe, sondern auch ein Zeichen von Yeliz’ grenzenloser Liebe zu ihrem Kind. Dass sie an ihrem vierten Geburtstag, der bald bevorsteht, schon ein kleines Stückchen erwachsener sein wird, scheint ihre Mutter nicht davon abzuhalten, diese besonderen Momente weiterhin in vollen Zügen zu genießen.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie Koc

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc