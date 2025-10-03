Ohne Ring: Nicole Kidman erstmals nach Scheidung gesichtet

Nicole Kidman (58) ist inmitten der turbulenten Zeiten nach ihrer Scheidung von Keith Urban (57) zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Die Schauspielerin versuchte am vergangenen Donnerstag in Nashville, Tennessee, unbemerkt zu bleiben, was angesichts der jüngsten Geschehnisse jedoch eine Herausforderung darstellte. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, sieht man Nicole mit einer Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen, Sonnenbrille und sportlichem Outfit. Sie wirkte nachdenklich, während sie zu ihrem Fahrzeug ging. Ein auffälliges Detail: Nicole trug keinen Ehering mehr, was das Ende ihrer Ehe weiter zu bestätigen scheint.

Die Nachricht von ihrer Scheidung erschütterte Anfang der Woche die Fans. Am Dienstag hatte Nicole die Papiere eingereicht, nachdem Berichten zufolge das Paar seit Beginn des Sommers getrennt gelebt hatte. Während sie sich um die gemeinsamen zwei Kinder kümmerte, soll bereits eine einvernehmliche Vereinbarung getroffen worden sein: Die Kinder werden die meiste Zeit des Jahres bei Nicole bleiben, während Keith sie an etwa 59 Tagen im Jahr sehen wird. Insidern zufolge wollte Nicole ihre Ehe retten, doch Keith soll sich entschieden haben, einen Schlussstrich zu ziehen. Einige mutmaßen, er könnte sich in einer Midlife-Crisis befinden.

Nicole und Keith gelten seit ihrer Hochzeit 2006 als eines der Traumpaare Hollywoods. Gemeinsam meisterten sie Höhen und Tiefen, während ihre Familie mit zwei gemeinsamen Kindern wuchs. Für Nicole ist es die zweite Ehe, nachdem sie in den 1990er-Jahren mit Tom Cruise (63) verheiratet war. Trotz ihrer prominenten Karriere in Film und Fernsehen hat die Schauspielerin immer wieder betont, wie wichtig ihr ihre Rolle als Mutter ist. Dieses Engagement zeigt sie auch jetzt, da sie sich auf die Zukunft mit ihren Kindern konzentriert. Fans hoffen, dass sie aus dieser schweren Phase gestärkt hervorgeht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise und Nicole Kidman bei der "Mission Impossible"-Premiere, 1996