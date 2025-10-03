Der Vater von Keith Urbans Gitarristin dementiert Affäre

Nach der überraschenden Trennung von Keith Urban (57) und Nicole Kidman (58) kursieren Gerüchte über eine angebliche neue Romanze des Sängers – und im Zentrum der Spekulationen steht Maggie Baugh, eine Gitarristin in Keiths Band. Doch jetzt platzt ihrem Vater Chuck Baugh der Kragen. Über seinen Facebook-Account stellte er deutlich klar, dass die Anschuldigungen unbegründet seien. Unter einem Video, das die enge Bühnen-Chemie zwischen Keith und Maggie zeigt, schrieb er knapp: "Nein. Einfach Nein."

Besonders ein kürzlich geteiltes Instagram-Video von Maggie sorgte für Aufsehen, in dem Keith den Text seines Songs "The Fighter" spontan abwandelte und ihren Namen einbaute. Maggie, die seit einem Jahr auf seiner "High and Alive"-Welttournee mit ihm auftritt, wurde schnell zur Zielscheibe von Vorwürfen, eine Rolle in der Ehekrise gespielt zu haben. Laut Insidern haben sich Keith und Nicole schon zu Beginn des Sommers getrennt und Keith soll seither eine eigene Wohnung haben.

Erst vor drei Tagen wurde bekannt, dass Nicole tatsächlich die Scheidung eingereicht hatte. Das Magazin People berichtete unter Berufung auf Gerichtsdokumente, dass die Schauspielerin den offiziellen Schritt gegangen ist. Damit lag die Entscheidung wohl doch bei Nicole, obwohl zuvor gemunkelt wurde, dass der Sänger auf die Trennung gedrängt habe. Die beiden waren fast zwei Jahrzehnte verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Bei der Erziehung der Teenagerinnen Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) wollen die Ex-Partner jedoch nach wie vor an einem Strang ziehen.

Getty Images Die Musiker Anna Vaus, Keith Urban und Maggie Baugh, April 2024

Instagram / maggie_baugh Maggie Baugh, Gitarristin

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025