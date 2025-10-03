Nicole Kidman und Keith: Klausel verbietet Streit vor Kids

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) haben nach 19 gemeinsamen Ehejahren beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Im Zuge der Scheidung des Hollywood-Paars wurden nun Details zu ihrem geplanten Umgang miteinander und mit ihren gemeinsamen Kindern bekannt, wie TMZ berichtet. In den von beiden unterzeichneten Unterlagen verpflichten sich die Schauspielerin und der Musiker, vor ihren Töchtern Sunday und Faith nie negativ über den jeweils anderen oder deren Familie zu sprechen. Darüber hinaus wollen sie aktiv sicherstellen, dass die Kinder sich bei beiden Elternteilen wohlfühlen und die Beziehung zu jedem Elternteil uneingeschränkt weiter pflegen können.

Ein weiterer Bestandteil des elterlichen Abkommens ist die Teilnahme an einem zwingend vorgeschriebenen Elternseminar, das beide innerhalb von 60 Tagen nach Einreichung der Scheidung besuchen müssen. Auch wenn Nicole die Scheidung erst vor wenigen Tagen offiziell beantragt hat, wurden die Vereinbarungen bereits Wochen zuvor festgelegt und von beiden Parteien unterzeichnet. Spannungen hatte es zwischen dem ehemaligen Paar offenbar schon länger gegeben. Während Nicole ihre neuesten Filmrollen in London drehte, war Keith mit seiner Welttournee unterwegs, wodurch beide den Sommer getrennt voneinander verbrachten.

Wie aus den Gerichtsunterlagen laut Page Six hervorgeht, liegt der Fokus bei der Sorgerechtsregelung klar auf den Kindern. Nicole möchte demnach die Hauptbetreuung ihrer Töchter übernehmen. Die Schauspielerin sieht vor, Sunday und Faith an 306 Tagen im Jahr bei sich zu haben, während der Musiker an den verbleibenden 59 Tagen gemeinsam Zeit mit den Mädchen verbringen sollte. In den Unterlagen heißt es konkret: "Die Mutter übernimmt die Verantwortung für die Kinderbetreuung, außer in den folgenden Zeiten, in denen der Vater verantwortlich ist: Der Vater hat alle zwei Wochenenden von Samstag 10:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr das Sorgerecht." Beide einigen sich zudem darauf, Feiertage fair aufzuteilen und wichtige Entscheidungen – etwa zur Schule oder Gesundheit – weiterhin gemeinsam zu besprechen.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Keith Urban, Sunday Rose (2. v.l.), Faith Margaret (3. v.l.) und Nicole Kidman im April 2024

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025