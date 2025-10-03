Keith Urban zeigt sich erstmals ohne Ehering nach Trennung

Countrystar Keith Urban (57) wurde am 2. Oktober in Pennsylvania ohne seinen Ehering gesichtet – das erste Mal, seit seine Frau Nicole Kidman (58) nur zwei Tage zuvor die Scheidung eingereicht hatte. Der Musiker, der für ein Konzert nach Hershey unterwegs war, wurde mit Sonnenbrille und Baseball-Cap abgelichtet, als er sich von einem Privatjet entfernte. Das zeigen Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen. Seine eheringlose Hand, die einen braunen Beutel hielt, blieb nicht unbemerkt. Das Beziehungsende zwischen Keith und Nicole schlägt hohe Wellen, nicht zuletzt aufgrund von Gerüchten über eine mutmaßliche Affäre des Sängers.

Ein Insider verriet, dass Nicole die Anzeichen für Keiths vermeintliches Fremdgehen nicht ignorierte. "Sie hat die Geschichten gehört und die Zeichen gesehen", heißt es. Besonders Aufsehen erregte ein Konzertmoment, als der Musiker den Text seines Songs "The Fighter", ursprünglich seiner Frau gewidmet, abänderte. Statt "Baby I’ll be the fighter" sang er: "Maggie I’ll be your guitar player" – eine augenscheinliche Anspielung auf seine Gitarristin Maggie Baugh. Diese reagierte auf Instagram überrascht: "Hat er das wirklich gesagt?" Bereits vorher war spekuliert worden, dass Maggie in Zusammenhang mit der Trennung stehen könnte.

Nicole und Keith galten lange als eines der Vorzeigepaare Hollywoods. Sie heirateten 2006 und zogen ihre beiden gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) zusammen groß. Zwar soll die Oscar-Gewinnerin in Scheidungsdokumenten angegeben haben, dass keiner der beiden Unterhalt zahlen müsse, doch die Betreuung der Teenagerinnen wird sie fast vollständig übernehmen. Trotz der schwierigen Umstände wird in den Papieren betont, dass beide Elternteile bemüht sind, eine stabile und liebevolle Umgebung für die Kinder zu gewährleisten – eine Herausforderung angesichts der emotionalen Achterbahn, die die Trennung ausgelöst hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban, Radio Music Festival, 21. September 2024 in Las Vegas

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban an ihrem Hochzeitstag 2025

Anzeige Anzeige

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 27: (L-R) Keith Urban, Sunday Kidman-Urban, Faith Kidman-Urban, Rose U Sunday Urban, Faith Urban und Nicole Kidman im April 2024