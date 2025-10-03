Freunde vermuten: Keith Urban steckt in einer Midlife-Crisis

Keith Urban (57) und Nicole Kidman (58) haben überraschend ihre Trennung nach 19 Jahren Ehe bekanntgegeben. Freunde des Musikers berichten, dass sich der 57-Jährige seit einiger Zeit in einer schwierigen Phase befindet. Seit dem Sommer sollen die beiden getrennt leben: Nicole kümmert sich um die Kinder und versucht, Stabilität in der Familie zu wahren. TMZ zufolge hat die Oscar-Preisträgerin bereits die Scheidung eingereicht und das Hauptsorgerecht für die gemeinsamen Kinder beantragt. Für Keith scheint dies ein kompletter Neuanfang zu sein, was für sein Umfeld allerdings nur schwer nachvollziehbar ist.

Die Ehekrise sei nur eine der Entscheidungen, die seinen engsten Kreis stutzig machen. Anfang des Jahres trennte sich der Musiker von seiner Band, mit der er über 25 Jahre zusammengearbeitet hatte. Laut TMZ wird dies vor allem im Zusammenhang mit seinem neuesten Album gesehen, das kommerziell nicht an frühere Erfolge anknüpfen konnte. Außerdem kursieren Gerüchte über eine neue Frau in Keiths Leben. Ein Video zeigte ihn zuletzt auf der Bühne, wie er den Song "The Fighter", der ursprünglich seiner Ehefrau gewidmet war, für seine Gitarristin Maggie Baugh singt.

Nicole und Keith galten lange als Traumpaar Hollywoods und der Country-Szene. Sie heirateten 2005 und gründeten nur wenig später eine Familie. Die Trennung kam überraschend, da laut übereinstimmenden Berichten Keith derjenige war, der auf diese Entscheidung gedrängt hatte. Nicole hatte daraufhin die Scheidung eingereicht. Keiths auffälliges Verhalten sorgte also schon länger für Besorgnis in seinem Umfeld. Nun könnte die Trennung von Nicole der vorläufige Höhepunkt sein. Ob sich nach Keiths angeblicher Midlife-Crisis und den damit verbundenen Entscheidungen die Wogen bald glätten, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Keith Urban, Musiker

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Kindern Sunday Rose und Faith Margaret, März 2014

Anzeige Anzeige

ROBYN BECK/AFP via Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban