Nicole Kidman versucht, sich während Scheidung zu schützen

Nach 19 Jahren Ehe gehen Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) getrennte Wege. Berichten zufolge hatte das Paar bereits im Sommer eine Einigung über die Details ihrer Trennung erzielt. Während Nicole die primäre Betreuung der Kinder übernehmen soll, verzichten beide auf gegenseitige Unterhaltszahlungen. Vor Kurzem wurde berichtet, dass die Schauspielerin nun offiziell die Scheidung eingereicht und als Scheidungsgrund "unüberbrückbare Differenzen" angegeben hat. Laut The Sun hat Nicole inzwischen auch einige Maßnahmen ergriffen, um sich während der Scheidung von Keith zu schützen.

Scheidungsanwältin Sophie Jacobi-Parisi sagte gegenüber The U.S. Sun: "Sie hat ein [Anwalts-]Team gefunden, was großartig ist, und sie unternimmt den Schritt zu sagen: 'Ich habe gehört, dass die Nachricht bekannt geworden ist, und ich ergreife aktive Maßnahmen, um mich zu schützen'." So hoffe Nicole, sich mit einem starken Netzwerk aus Familie und Freunden durch diesen schwierigen Prozess kämpfen zu können. "Es klang, als wäre ihre Schwester da und würde sie sehr unterstützen, um dieses Team aufzubauen, aber auch, um nicht mit einer Million Leuten darüber zu reden, weil jeder seine eigene Meinung dazu hat, was bei einer Scheidung passieren sollte", erklärte die Anwältin weiter.

Keith und Nicole galten lange als eines der stabilsten Paare Hollywoods. Die Schauspielerin hatte nach ihrer ersten Ehe mit Tom Cruise (63) in Keith ihre große Liebe gefunden und zog der Karriere zuliebe nach Tennessee, um ein ruhiges Familienleben zu führen. Ihre Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) standen immer im Zentrum des gemeinsamen Glücks, das durch zahlreiche Momente der Zweisamkeit öffentlich zelebriert wurde. Berichten zufolge soll Nicole bis zuletzt für die Ehe gekämpft haben, während bei Keith bereits über eine neue Liebe spekuliert wird.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Keith Urban, am 17. September 2024 in Los Angeles, Kalifornien