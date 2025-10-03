Nach Trennung: Laura Maria Rypa schließt Dating zurzeit aus

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) sind seit Kurzem getrennt. Auf Instagram stellt sich die Influencerin nun den brennenden Fragen ihrer Fans rund um ihre neue Lebensphase. Eines interessiert ihre Anhänger dabei natürlich brennend: Möchte Laura schon wieder daten? "Nein, das steht für mich gerade absolut nicht im Raum und das möchte ich auch gar nicht", macht sie deutlich. Ihr Fokus liege aktuell darauf, für ihre zwei Söhne Leano und Amelio da zu sein und für sie ein stabiles Fundament zu schaffen. Laura gesteht: "Es gibt aktuell so viele Dinge, die wichtiger sind, und da ist schlicht kein Platz für jemand anderen."

Dennoch ist die 29-Jährige in dieser neuen Phase ihres Lebens nicht unzufrieden. "Ich bin im Moment auf eine ganz neue Art glücklich oder vielleicht besser gesagt im Reinen mit dem, wie es gerade ist", schildert sie. Ein Comeback mit Pietro scheint Laura trotzdem nicht völlig auszuschließen. "Da sind immer noch viele Gedanken, viele Gefühle und manchmal auch Momente, in denen man zurückblickt oder sich fragt, was vielleicht irgendwann einmal sein könnte", deutet sie an und fügt hinzu: "Aber trotzdem merke ich, dass es mir in dieser jetzigen Situation guttut, zur Ruhe zu kommen."

Mitte August hatte Laura ihr Liebes-Aus mit Pietro öffentlich gemacht. "Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen", begründete sie damals ihre Entscheidung auf Instagram. Seither haben sich die beiden auch räumlich getrennt – Pietro kam eine Weile bei Oliver Pocher (47) unter und Laura bezog das neu gebaute Eigenheim der beiden schließlich alleine mit den Kids. Seit Kurzem steht jedoch immer wieder im Raum, dass die beiden bald ein Liebes-Comeback feiern könnten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

Anzeige Anzeige

Imago Sänger Pietro Lombardi im September 2025 in Österreich