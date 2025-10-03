Nach Trennung: Pietro Lombardi hat zehn Kilo zugenommen

Pietro Lombardi (33) hat nach der Trennung von Laura Maria Rypa (29) mit einigen Veränderungen zu kämpfen – nicht nur emotional, sondern auch körperlich. Der Sänger verriet jetzt auf Instagram, dass er in letzter Zeit, die für den gebürtigen Karlsruher eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen sein muss, ordentlich an Gewicht zugelegt hat. Auf die neugierige Frage eines Fans, warum er plötzlich "so dick" aussehe, gestand Pietro: "Allein letzten Monat habe ich knapp zehn Kilo zugenommen." Die optische Veränderung sei ihm durchaus bewusst, betonte er, stellte aber nüchtern fest: "Das ist aktuell mein kleinstes Problem."

Die Trennung scheint ihre Spuren bei Pietro hinterlassen zu haben, doch er gibt sich gelassen. Der Sänger erklärte weiter, dass er schon daran arbeite, die zusätzlichen Pfunde wieder zu verlieren und betonte, dass ein perfekter Körper für ihn ohnehin nicht mehr an erster Stelle stehe. Eine Aussage, die nicht nur seine Fans aufhorchen lässt: Eine derart reflektierte Äußerung zu Body-Positivity hätten ihm seine Kritiker sicher kaum zugetraut. So bringt ihm sein aktuelles Statement einige Sympathiepunkte ein: In einer TV-Welt, die oft auf Perfektion pocht, strahlt Pietro eine entspannte und bodenständige Haltung aus.

Nach dem Ende seiner Ehe mit Sängerin Sarah Engels (32) im Jahr 2016 scheiterte im August dieses Jahres die Beziehung zu Influencerin Laura – eine Trennung, an der Pietro bis heute zu knabbern scheint. Kurz davor hatten die beiden noch große Pläne: Hausbau, Hochzeit, vielleicht sogar ein weiteres Kind. Jetzt muss der einstige DSDS-Gewinner wieder als Single seinen Alltag organisieren und neue Wege finden, um emotional klarzukommen. Auf die Frage nach seinem aktuellen Dating-Leben antwortete er im Promiflash-Interview kürzlich unmissverständlich: "Was für Dating? Brauche ich nicht." Wie lange er bei dieser klaren Kante bleiben wird und ob die Lust auf Flirts bei dem 33-Jährigen nicht doch noch einmal aufkeimt, bleibt spannend.

Imago Sänger Pietro Lombardi im September 2025 in Österreich

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Michael Kremer / Future Image Pietro Lombardi in Erfurt 2020