So sehr hat sich Kool Savas' Leben als Vater verändert

Kool Savas (50), dessen bürgerlicher Name Savas Yurderi ist, hat nicht nur als "King of Rap" die deutsche Musikszene geprägt, sondern auch als Vater eines elfjährigen Sohnes eine ganz andere Seite von sich entdeckt. Im Interview mit Stern spricht der Musiker darüber, wie die Vaterrolle ihn verändert hat. Seine wichtigste Lehre: Mut und Selbstbewusstsein – Werte, die er an seinen Sohn weitergeben möchte. "Mein Sohn hat mich viel mutiger und selbstbewusster gemacht", erklärt Savas. Diese Eigenschaften seien wichtig, um seinem Kind ein gutes Vorbild zu sein. Sogar seine eigene Gelassenheit habe davon profitiert, da er gelernt habe, nicht den ganzen Tag vor seinem Sohn zu fluchen oder sich unnötig aufzuregen.

Auch beruflich hat die Rolle des Vaters bei dem Musiker Spuren hinterlassen. Früher sei er bereit gewesen, für wenig Geld aufzutreten, doch heute sehe er das anders. "Ich muss schauen, dass finanziell alles gedeckelt ist", sagt er und betont, dass er mittlerweile genau abwägt, was seine Arbeit wert ist. Gleichzeitig zeige ihm die Vaterschaft, dass er künstlerisch frei bleibt und auch Alben aufnehmen kann, die nicht zwingend auf kommerziellen Erfolg schielen. Ihm sei bewusst geworden, welchen Wert er als Künstler hat, und dass er diese Verantwortung gegenüber seiner Familie stärker wahrnehmen muss.

Trotz der neuen Prioritäten bleibt Kool Savas seiner Geschichte treu. Erst kürzlich bewies er eindrucksvoll, wie wichtig Versöhnung und Zusammenhalt im Leben sein können: Nach rund zwei Jahrzehnten legte er seine Fehde mit Rapper Eko Fresh (42) bei und feierte einen gemeinsamen Auftritt auf der Bühne. Dieser Schritt zeigte nicht nur Größe, sondern offenbarte eine Seite von Savas, die in den letzten Jahren durch seine Erfahrungen als Vater und Künstler gereift ist. Sein Jubiläum markierte damit nicht nur ein Highlight seiner Karriere, sondern auch einen Moment persönlicher Weiterentwicklung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kool Savas, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kool Savas mit seiner Frau und seinem Sohn

Anzeige Anzeige

ActionPress Kool Savas, Januar 2020

Anzeige