Jeje Lopes hatte wegen "Love Island VIP" Streit mit der Omi

Jeje Lopes sorgt derzeit als Teilnehmerin von Love Island VIP für Gesprächsstoff – und das nicht nur in der TV-Show, sondern auch bei ihrer Familie. Im Interview mit Promiflash beim RTLZWEI-Wiesntisch plauderte der Social-Media-Star aus, dass es mit seiner "temperamentvollen italienischen Großmutter" zu Meinungsverschiedenheiten kam. Der Grund? Sonnyboy Filip Pavlović (31). "Dann hatten wir Streit, weil ich Filip nicht gewählt habe. Wir hatten bestimmt so 15 Minuten eine Diskussion", erzählte Jeje lachend. Schon im Vorfeld lud Jeje ihre Oma ein, einige der männlichen Teilnehmer gemeinsam zu bewerten. In einem TikTok-Video schwärmte diese damals noch vom Erscheinungsbild von Umut Tekin (28).

Die Influencerin beschrieb ihre Oma gegenüber Promiflash als leidenschaftliche und direkte Person, die keinen Hehl aus ihrer Meinung macht. "Sie fand nur den Umut gut, aber ja, Filip hat sie auch überzeugt", erklärte Jeje, die ferner betonte, wie wichtig ihr die Meinung ihrer Familie ist. Dennoch trifft sie Entscheidungen am Ende immer nach ihrem Bauchgefühl. Gemeinsam schauten die beiden zumindest die erste Folge der Show und Jeje verriet, dass sie es dabei belassen habe: "Oh, mein Gott. Wir schauen nicht alles zusammen an!", lachte die frühere Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin lauthals und räumte ein: "Aber so ein bisschen habe ich ihr gezeigt."

Neben ihrer Teilnahme an der Show bleibt die Frage nach ihrer romantischen Zukunft ein Dauerbrenner innerhalb der Familie. Auch das Thema Nachwuchs sorgt regelmäßig für Reibereien, denn Jejes Oma drängt sie permanent, endlich Kinder zu bekommen. "Sie sagt immer, sie will noch Enkel erleben, bevor sie stirbt", gestand Jeje im Interview mit Promiflash. Einen Mann, den sie ihrer Familie vorstellen konnte, hatte sie bislang nur einmal: ihren Ex-Freund, mit dem sie sechs Jahre liiert war. Seit der Trennung blieb es jedoch ruhig an der Beziehungsfront, zumindest was öffentliche Vorstellungsrunden angeht. Auch wenn die Diskussionen hitzig verlaufen, betonte Jeje, dass sie und ihre Oma eine sehr enge und liebevolle Beziehung haben. "Am Ende zählt für sie, dass ich glücklich bin, und das zeigt sie dann auch", so die Reality-TV-Teilnehmerin abschließend.

TikTok / missjejelopes Realitystar Jeje Lopes mit ihrer Oma

RTL ZWEI Filip Pavlović bei "Love Island VIP" Staffel 2, 2025

RTLZWEI Jeje Lopes und Umut Tekin bei "Love Island VIP" 2025