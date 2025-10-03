Fehlende Intimität belastete Keith Urban in Ehe mit Nicole

Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) sind seit diesem Sommer kein Paar mehr: Nach 19 gemeinsamen Ehejahren und zwei Töchtern reichte die Schauspielerin im September die Scheidung ein. Laut einer anonymen Quelle, die sich jetzt gegenüber Daily Mail äußerte, war es jedoch Keith selbst, der die Trennung forcierte: Er sei mit der angeblich fehlenden Intimität in der Beziehung zunehmend unzufrieden gewesen und soll Nicole deshalb zur Rede gestellt haben. Die 58-Jährige wirkte laut dem Insider von der Intervention überrumpelt, aber habe sich daraufhin noch bemüht gezeigt, die Ehe zu retten.

Weiter erklärte die dem ehemaligen Paar nahestehende Person: "Keith sieht Nicole nie. Entweder dreht sie gerade einen Film oder er ist auf Tour." Diese ständige Distanz – räumlich wie emotional – habe die Beziehung langsam, aber sicher kaputtgemacht. Sie wären lediglich noch "mechanisch ihren Pflichten nachgegangen", ohne einander noch als die Menschen wahrzunehmen, in denen sie einst glaubten, ihr Glück gefunden zu haben. Berichten zufolge hat der Musiker bereits das gemeinsame Haus in Nashville verlassen und eine neue Bleibe in der Stadt bezogen.

Nicole und Keith hatten sich 2006 das Jawort gegeben und zogen gemeinsam die beiden Töchter Sunday (17) Rose und Faith (14) Margaret groß. Die Schauspielerin war zuvor bereits mit Branchenkollege Tom Cruise (63) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder adoptierte. Ihre Beziehung mit Keith galt über lange Jahre als Paradebeispiel für eine glückliche Ehe abseits der typischen Hollywood-Klischees. Doch trotz der harmonischen Fassade scheinen die Herausforderungen des Berufslebens und die mangelnde Zeit füreinander nun einen endgültigen Keil zwischen die beiden getrieben zu haben.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei der Oscar-Verleihung 2022

IMAGO / Avalon.red Keith Urban und Nicole Kidman mit ihren Kindern Sunday Rose und Faith Margaret, März 2014