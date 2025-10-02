"Love Island VIP" Paarungszeremonie endet mit vielen Exits

Bei der jüngsten Paarungszeremonie von Love Island VIP kam es zu dramatischen Wendungen und gleich mehreren Verabschiedungen. Nachdem Granate Yannick Syperek als Erster die Wahl hatte und sich für Laura Maria Lettgen entschied, waren die Frauen an der Reihe. Tatum Koch (27) wählte Filip Pavlovic (31), Jeje Lopes entschied sich für Umut Tekin (28), und Stella Stegmann (28) ging mit Josh Stanley (29) ins Couple. Doch als Lisa-Marie Gaul als Letzte zwischen Josua Günther und Nam Vo wählen musste, entschied sie sich für einen mutigen Schritt: Sie ging freiwillig. "Liebestechnisch nein", begründete sie ihre Entscheidung und fügte hinzu: "Wenn es keine Hoffnung gibt, dann gehe ich."

Die Entscheidung von Lisa-Marie hatte auch Konsequenzen für Josua und Nam, die ohne Couple blieben. Moderatorin Sylvie Meis (47) verabschiedete die drei mit warmen Worten: "Ich hoffe so sehr, dass ihr die große Liebe noch findet – irgendwo anders." Damit war die Zeit der drei Islander auf der Insel vorbei, und sie mussten sich von den anderen verabschieden. Vor allem für Josua kommt das Aus wenig überraschend, denn er hatte Lisa-Marie nach einem Kuss abblitzen lassen, während Nam sich bei keiner der Islanderinnen richtig auf eine Verbindung eingelassen hatte.

Die überraschenden Entwicklungen bei "Love Island VIP" zeigen einmal mehr, wie turbulent die Suche nach der großen Liebe sein kann. Alle drei Abgänge sorgten für reichlich Emotionen unter den verbleibenden Couples, die jetzt enger zusammenrücken können. Moderatorin Sylvie ließ es sich schließlich nicht nehmen, Lisa-Marie zum Abschied für ihre Entscheidung zu loben und ihr bestes Glück für die Zukunft zu wünschen. Ob die Liebe für die drei Ausgeschiedenen außerhalb der Insel besser läuft, bleibt abzuwarten – zumindest haben sie nun genug Zeit, sich neu zu orientieren.

"Love Island VIP" – ab dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Instagram / lisa_marie_gaul Lisa-Marie Gaul posiert für "Love Island VIP" 2025

RTL Josua Günther, Realitystar

