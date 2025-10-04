Patrick Mahomes hört neues Taylor-Album beim Chiefs-Training

Taylor Swifts (35) neues Album "The Life of a Showgirl" ist seit diesem Donnerstag überall erhältlich. Für den besten Freund ihres Verlobten, Patrick Mahomes (30), kann das nur eins bedeuten: eine Listening-Party bei der Arbeit. Zu Gast in der Radioshow "The Drive" verriet der Footballstar: "Ich habe das Album noch nicht hören können, aber ich freue mich riesig darauf. Morgen wird es in den Räumlichkeiten der Chiefs lautstark zu hören sein." Davon wird auch Travis Kelce (35) profitieren können – der Partner der Musikerin spielt ebenfalls bei den Kansas City Chiefs.

Patrick durfte offenbar nicht vor der Veröffentlichung in die Platte reinhören, obwohl er mit seiner Frau Brittany Mahomes (30) zu Taylors engstem Kreis zählt. Das sah bei Travis anders aus. Der NFL-Star schwärmte schon vor Wochen von dem Album. "Ich glaube, 'Opalite' ist mein Lieblingssong. Zumindest im Moment bin ich jedes Mal, wenn er gespielt wird, ganz begeistert davon", verriet er im August in seinem Podcast "New Heights".

Auch außerhalb der Chiefs-Familie findet das neue Album bereits Unterstützung. Caitlin Clark, Basketballstar der WNBA, nutzte eine Pressekonferenz am Donnerstag, um die Veröffentlichung anzupreisen. "Vergesst nicht, 'The Life of a Showgirl' heute Abend zu hören", empfahl die Spielerin der Indiana Fever laut TMZ. Die große Begeisterung ihrer Freunde und Fans zeigt einmal mehr, wie sehr sich Taylor als Ikone der Popmusik etabliert hat.

Getty Images Taylor Swift und Patrick Mahomes, September 2024

Instagram / brittanylynne Travis Kelce, Patrick Mahomes, Brittany Mahomes und Taylor Swift (v.l.n.r.)

IMAGO / Icon Sportswire Taylor Swift, Dezember 2024