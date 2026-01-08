Nach tragischem Unfall: Jeremy Renner zurück auf Schneemobil

Jeremy Renner (55) hat sich zu seinem 55. Geburtstag wieder in den Schnee gewagt: Der Schauspieler teilte laut TMZ ein Video in seiner Instagram-Story, das ihn auf einem Schneemobil zeigt, während er selbstbewusst durch die verschneite Berglandschaft nahe Lake Tahoe in Kalifornien fährt. Es ist das erste Mal nach fast drei Jahren, dass Jeremy sich wieder in solch ein winterliches Abenteuer wagt. Der Marvel-Star hatte am Neujahrstag 2023 einen schweren Unfall mit einem Schneepflug, bei dem er über 30 Knochenbrüche erlitt und seine Leber verletzt wurde. Dennoch wirkt Jeremy in dem Video völlig unbeschwert, als er die schneebedeckten Hänge hinauf und hinunter düst.

Der Schauspieler scheint nach seinem tragischen Unfall wieder Spaß am Schnee gefunden zu haben. Bereits vor wenigen Tagen hatte er ein Video von seinem ersten Skiausflug seit dem Vorfall geteilt, was seine Fans begeisterte. Dass er sich nun wieder auf ein Schneemobil traut, zeigt, wie weit er in seiner Genesung gekommen ist. Seinen Ehrentag begann der Schauspieler traditionell früh, um 5:55 Uhr, um den Moment besonders zu genießen. Nach einem anstrengenden, aber erfüllten Tag auf den verschneiten Hängen widmete sich der umtriebige Darsteller allerdings einem ungewöhnlichen Hobby: dem gründlichen Reinigen seiner Teppiche, was er als seine Art der Entspannung beschreibt.

Privat bleibt der Marvel-Star mit seinem markanten Mix aus Bodenständigkeit und Selbstironie nahbar. Zum Jahreswechsel teilte der Schauspieler bereits nachdenkliche, aber zuversichtliche Botschaften aus den Bergen – Schnee, Bäume, Stille und diese typische Mischung aus Humor und Entschlossenheit. Wer Jeremy länger verfolgt, weiß: Er hält Familie eng an seiner Seite, besonders seit dem Unglück, bei dem er seinen Neffen vor einem Unfall mit dem Schneepflug rettete. Ob als Actionheld auf der Leinwand oder als fürsorglicher Onkel – Jeremy beweist stets, dass er ein Kämpfer ist, und bleibt ein Vorbild an Entschlossenheit und Lebensfreude.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Renner, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Premiere in New York: Jeremy Renner besucht Paramount+ "Mayor of Kingstown" Staffel 4

Anzeige Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner im Januar 2024