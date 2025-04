Das stört Barbara Schöneberger am Älterwerden

Barbara Schöneberger (51) hat in einem Interview offen über das Thema Älterwerden gesprochen. Im Gespräch mit Gala verriet die Verstehen Sie Spaß?-Moderatorin, dass sie grundsätzlich kein Problem mit ihrem Alter habe, sie aber dennoch einige Aspekte stören. Besonders die äußerlichen Veränderungen bereiten der 51-Jährigen, die sich ferner über Medienklischees echauffierte, Unbehagen. "Rein äußerliche Sachen nerven mich natürlich auch. Zum Beispiel, dass die Wangen herunterhängen, wenn man nicht ständig volle Kontrolle über sein Lächeln hat." Um dem entgegenzuwirken, habe sie sich von älteren Kolleginnen inspirieren lassen: "Die haben sich angewöhnt, immer zu lächeln, wenn sie in einer Talkshow sitzen. Das mache ich jetzt auch."

Auch in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" sprach Barbara das Thema an. Im Gespräch mit Natascha Ochsenknecht (60) gab sie zu, dass sie spüre, wie viel mehr Aufwand es mittlerweile bedeute, sich dem natürlichen Alterungsprozess entgegenzustellen. Ihr Mann, mit dem sie diese Momente im Bad reflektiere, befinde sich in derselben Lage. "Man muss sehr stark gegen den Verfall anarbeiten – also mehr als vor zehn Jahren", erklärte Barbara. Gleichzeitig betonte sie aber, dass sie diesen Kampf gerne aufnehme. Ihr selbstbewusster Umgang mit dem Thema zeigt, dass sie das Älterwerden mit Humor nimmt und dabei die kleinen Herausforderungen des Alltags nicht verschweigt.

Barbara, Mutter von zwei Kindern und bekannt für ihre Schlagfertigkeit und ihren Witz, hat schon in der Vergangenheit offen über Themen gesprochen, die viele Frauen bewegen. Ihre Karriere begann mit der Sendung "Blondes Gift", damals fiel sie schnell durch ihre direkte Art und ihren Humor auf. Abseits ihrer vielfältigen Moderationsjobs setzt sich die Entertainerin, die lange mit dem "Impostor-Syndrom" zu kämpfen hatte, heute auch in Interviews für mehr Ehrlichkeit im harten Showbusiness ein. Schon mehrfach hat sie betont, dass sie es wichtig finde, mit den eigenen Veränderungen offen umzugehen, statt diese zu verstecken – ein ehrlicher Ansatz, der bei vielen Fans gut ankommt.

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Barbara Schöneberger im September 2024

