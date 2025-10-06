"Bridgerton"-Nachfolger? Netflix adaptiert BookTok-Liebling

Netflix hat sich die Rechte an einer gehypten Buchreihe gesichert und lässt damit die Herzen der Fans höherschlagen. Nach dem Erfolg von Bridgerton soll nun die beliebte "Twisted"-Reihe von Ana Huang als Serie verfilmt werden, wie Kino.de berichtet. Sie umfasst vier Romane, die sich auf die spannenden und emotionalen Liebesgeschichten von vier besten Freundinnen konzentrieren. Der erste Teil "Twisted Dreams" dreht sich um Ava Chen und den Multimillionär Alex Volkov – ein Paar, das zu Beginn alles andere als harmonisch ist. Eine explosive Mischung aus Enemies-to-Lovers-Dynamik, dunklen Geheimnissen und großen Gefühlen verspricht einen echten Streaminghit.

Die im Jahr 2021 gestartete Reihe eroberte zunächst die Bestsellerlisten und wurde durch die BookTok-Community noch populärer. Besonders der erste Band "Twisted Dreams" konnte sich auf Platz 15 der meistverkauften Bücher des Jahres 2024 behaupten, wie Buchmarkt.de berichtete. Nun steigt Netflix mit ins Boot, um die Erfolgsserie auf die Bildschirme zu bringen. Laut der Autorin Ana, die sich in einem Interview mit Swoon erstmals zur Verfilmung äußerte, befindet sich das Drehbuch aktuell in der Entwicklung. Mehr wollte sie bislang aber nicht verraten.

Für Buch- und Serienfans gibt es derzeit einiges zu feiern: Nach dem Erfolg der "Maxton Hall"-Serie, die auf Mona Kastens Bestseller "Save Me" basiert, steht schon der nächste BookTok-Hit in den Startlöchern. Auch Colleen Hoovers Buch "Verity" wird mit Anne Hathaway (42) in der Hauptrolle verfilmt. Ob die "Twisted"-Reihe den Hype um "Bridgerton" oder "Maxton Hall" sogar übertreffen kann, bleibt abzuwarten – sicher ist aber: Große Gefühle, Geheimnisse und jede Menge Drama sind garantiert.

Eloise Bridgerton in Staffel 3 von "Bridgerton"

Ana Huang, Autorin der "Twisted"-Reihe

Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

