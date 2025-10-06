Nach schwerem Verlust: James Morrison ist neu verliebt

James Morrison (41) hat nach einer schwierigen Lebensphase erneut die Liebe gefunden. Der Sänger ist glücklich mit seiner Freundin Mariel Jones, die sich selbst als Abenteurerin beschreibt. Nach dem tragischen Tod seiner getrennt lebenden Ehefrau Gill Catchpole im Januar 2024 schenkt ihm die neue Beziehung wieder Hoffnung und Freude, wie die Dailymail berichtet. Mariel und James zeigen sich unbeschwert und verliebt auf Reisen, ob bei romantischen Momenten in Rom oder entspannter Zeit in der Türkei, den Azoren und auf Sizilien.

Auf Instagram gibt es bereits seit Juli 2024 Einblicke in ihr gemeinsames Glück. Eine ganz besondere Harmonie zeigt sich auch zwischen Mariel und James' ältester Tochter Elsie, die sich gegenseitig liebevolle Nachrichten zukommen lassen. In einem der Posts schreibt Mariel liebevoll: "Wir sitzen alle in einem Boot - für immer", worauf Elsie mit einem warmen "Ich liebe dich" antwortet. Diese familiäre Unterstützung scheint der neuen Beziehung zusätzlichen Halt und Glück zu verleihen, nachdem James in der Vergangenheit mit mehreren schweren Schicksalsschlägen umgehen musste.

Der Verlust seiner getrennt lebenden Frau Gill, der Mutter seiner beiden Töchter, ist ein schmerzlicher Teil seiner Geschichte. Gill war eine wichtige Inspirationsquelle für James und sein musikalisches Schaffen. Die beiden hatten sich als Teenager kennengelernt, und ihre Liebe glich einem märchenhaften Beginn: James beeindruckte Gill einst mit Liedern von Stevie Wonder (75), die er auf seiner Gitarre spielte. Obwohl ihre Beziehung zu einem Ende kam, bleibt ihre gemeinsame Zeit besonders, geprägt von Höhen und Tiefen – darunter auch die vorzeitige Geburt ihrer Kinder und gesundheitliche Herausforderungen, denen Gill mit Stärke begegnete. James' neue Liebe gibt ihm und seinen Töchtern nun die Möglichkeit, wieder nach vorn zu schauen.

Instagram / mariel_jones James Morrison und Mariel Jones, Juli 2025

Instagram / jamesmorrisonok James Morrison, Sänger

Getty Images James Morrison (r.) und seine Frau Gill auf der "The Dark Knight Rises"-Premiere 2012