Nicole Kidman strahlt nach Ehe-Aus mit Keith Urban auf Gala

Nicole Kidman (58) besuchte zum ersten Mal seit ihrer Trennung von Keith Urban (57) wieder einen roten Teppich. Bei der amfAR-Gala in Dallas, Texas, strahlte die Schauspielerin solo für die Kameras. Von Trennungsschmerz war ihr kaum etwas anzusehen. Bei dem Event konzentrierte Nicole sich offenbar eher auf die Aufgabe, Regisseur und Schauspieler Taylor Sheridan eine Auszeichnung für seine künstlerische und humanitäre Leistung und seinen Beitrag zur zeitgenössischen Kultur zu überreichen. Wie unter anderem People berichtet, hielt sie dabei eine tiefgreifende Rede: "Ich denke, Taylor weiß, dass wir uns mehr ähneln als unterscheiden und dass wir besser sind, wenn wir aufeinander achten, und das ist natürlich der Grund, warum wir heute Abend hier sind."

Zu ihrer privaten Situation äußerte Nicole sich aber nicht weiter. Stattdessen machte sie in einem eleganten schwarzen Kleid einen gut gelaunten Eindruck, wie der Clip des Magazins zeigt. Das könnte den einen oder anderen Fan durchaus überraschen – immerhin endete ihre Ehe mit dem Countrysänger nach 19 Jahren. Es soll sogar schon die Scheidung eingereicht worden sein. Tatsächlich soll die 58-Jährige die Scheidungsvereinbarung schon Anfang Juni unterschrieben haben. Auch wenn Insider vorher behaupteten, die Trennung sei nicht endgültig, dürfte damit kein Zweifel bestehen, dass diese Ehe beendet ist.

Zu den Gründen für das Liebes-Aus des einstigen Hollywood-Traumpaares ist bisher nichts Offizielles bekannt. Allerdings gibt es Spekulationen, dass vor allem Nicoles straffer Terminplan die Ehe in den vergangenen Monaten und Jahren zunehmend belastete. Keith soll die Intimität mit seiner Frau gefehlt haben, was ihn immer unzufriedener werden ließ. "Keith sieht Nicole nie. Entweder dreht sie gerade einen Film oder er ist auf Tour", erklärte eine Quelle gegenüber Daily Mail. Einige Freunde des Musikers sollen aber vermuten, dass noch mehr dahintersteckt. Demnach befinde er sich derzeit in einer Lebensphase, die einer echten Midlife-Crisis gleichkommt.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban im Mai 2024