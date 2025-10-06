"House of Guinness": Kommt Netflix mit Staffel zwei zurück?

Seit dem 25. September 2025 ist die neue Historiendrama-Serie "House of Guinness" auf Netflix verfügbar und begeistert Serienfans weltweit. Die Produktion, die von Steven Knight (66) stammt, erzählt die Geschichte der Guinness-Familie im 19. Jahrhundert und setzt beim Tod von Sir Benjamin Guinness ein. Im Zentrum stehen die politischen, wirtschaftlichen und familiären Verstrickungen der vier erwachsenen Kinder Arthur, Edward, Anne und Ben in Dublin und New York. Mit acht episodenreichen Folgen hat das Drama auf Anhieb ein begeistertes Publikum gefunden, das laut Kino.de Parallelen zu Serien wie Peaky Blinders, The Crown oder Downton Abbey zieht.

Offizielle Ankündigungen zu einer Fortsetzung gibt es bislang weder von Netflix noch von Produzent Steven. Dennoch stehen die Chancen für eine zweite Staffel gut. Die erste Staffel deckt nur einen kleinen Teil der Familiengeschichte ab, und Steven ist bekannt dafür, seine Serien langfristig zu planen, wie sein Erfolgskonzept "Peaky Blinders" gezeigt hat. Mit einer hochwertigen Produktion, einem bemerkenswerten Ensemble und der Erfahrung von Netflix bei Serien wie "The Crown" oder Bridgerton ist es durchaus wahrscheinlich, dass "House of Guinness" eine Fortsetzung erhält, sollte die Zuschauerresonanz stark genug sein.

Steven hat mit "House of Guinness" eine Serie geschaffen, die sowohl durch historische Details als auch durch zwischenmenschliche Dramen überzeugt. Die Handlung taucht tief in Machtspiele und Loyalitätskonflikte ein, während sie zugleich die gesellschaftlichen Spannungen des 19. Jahrhunderts beleuchtet. Steven selbst beschreibt das Format als "Familienepos", was andeutet, dass diese Erzählung wohl kaum mit einer Staffel abgeschlossen sein wird.

