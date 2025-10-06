Streng: Prinz William erlaubt seinen Kids keine Smartphones

Prinz William (43) hat spannende Einblicke innerhalb der königlichen Familie enthüllt: Seine Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) dürfen keine Smartphones besitzen. William erklärte in einem Gespräch mit Schauspieler Eugene Levy (78) in dessen Apple-TV+ Serie "The Reluctant Traveler", dass Familie bei ihnen an erster Stelle steht und gemeinsame Zeit unverzichtbar sei. Er betonte: "Keines unserer Kinder hat Handys, da sind wir sehr streng." Besonders bei den Mahlzeiten legt die Familie großen Wert darauf, ohne Ablenkung durch Technik zusammenzusitzen und sich zu unterhalten.

Statt ihre Zeit mit Bildschirmen zu verbringen, sind die Kinder der Royals aktiv und sportlich unterwegs. Charlotte spielt begeistert Netzball, tanzt Ballett und liebt das Trampolin, das auch Louis große Leidenschaft ist. "Er ist besessen vom Trampolin", erzählte William lachend und fügte hinzu, dass die Geschwister es oft gemeinsam nutzen – inklusive kleinerer Streitereien. Der älteste Sohn George widmet sich hingegen lieber Teamsportarten wie Fußball und Hockey. Neben sportlichen Aktivitäten versucht sich das Trio auch an musikalischen Instrumenten, wobei William selbst noch unsicher ist, wie erfolgreich sie darin sind.

Für William hat Familie stets oberste Priorität. Der Verlust seiner Mutter, Prinzessin Diana (†36), und die Scheidung seiner Eltern haben deutliche Spuren hinterlassen. "Wenn man seinen Kindern jetzt kein glückliches, gesundes und stabiles Zuhause bietet, bereitet man ihnen meiner Meinung nach später eine schwierige Zeit", erklärte der Royal und betonte, dass er versucht, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Sein Ziel ist es, seinen Kindern ein Gefühl der Sicherheit und Liebe zu vermitteln, damit sie stark in die Zukunft starten können. Trotz der Herausforderungen, denen er sich als Thronfolger stellen muss, sei es für ihn entscheidend, eine gesunde Balance zwischen den royalen Pflichten und der Familie zu finden.

https://www.instagram.com/p/Ctn8MqkNqRV/?hl=en&img_index=2 Prinz William mit seinen drei Kindern zum Vatertag 2023

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

Instagram / princeandprincessofwales Prinz William mit seinen Kindern Charlotte, Louis und George, 2025