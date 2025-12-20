Realitystars gratulieren Alessia Herren zur Schwangerschaft

Alessia Herren (23) ist zum zweiten Mal schwanger. Diese Überraschung verkündete die Reality-TV-Bekanntheit mit einem süßen Video auf Instagram. Zahlreiche Freunde und Kollegen freuen sich für sie und ihre Familie und füllen die Kommentarspalte des Beitrags mit zahlreichen Glückwünschen. "Nein, wie schön, alles Liebe ah", schreibt Vanessa Nwattu (25). "Herzlichen Glückwunsch", kommt beispielsweise von Daniela Büchner (47), Henna Urrehman oder auch Paulina Ljubas (29).

Anita Latifi (29) scheint es schon länger von der Schwangerschaft der ehemaligen Promi Big Brother-Kandidatin gewusst zu haben und ist froh, dass die tolle Neuigkeit nun öffentlich bekannt gemacht wurde. "Endlich ist es offiziell. Alles Gute euch. Du weißt, wie sehr ich mich für dich gefreut habe, Schwester. Liebe dich", kommentiert sie den Beitrag. Die Rapperin ist im vergangenen September selbst Mutter geworden.

In dem Video, das Alessia veröffentlicht hat, ist die Tochter von Willi Herren (†45) bereits mit einem Schwangerschaftsbauch zu erkennen. Dieser bekommt von ihrer Tochter einen liebevollen Schmatzer. Im nächsten Moment taucht Can auf, Alessias langjähriger Partner, Ehemann und baldiger Zweifachpapa, und küsst seine Liebste auf die Stirn. "Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst. Baby Nr. 2 loading…", verkündete Alessia stolz.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Realitystar

Instagram / anitalatifi Anita Latifi mit ihrem Sohn

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia, Dezember 2025