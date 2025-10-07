Geschlechterrollen: Die Fans sind genervt von Silva Gonzalez

Silva Gonzalez (46) mit seinen Äußerungen zu traditionellen Geschlechterrollen im Sommerhaus der Stars für ordentlich Wirbel gesorgt. Der Musiker erklärte nun in einer aktuellen Instagram-Story, dass Frauen das Erziehen von Kindern vielleicht einfacher falle als ihm – betonte jedoch, dass seine Kommentare in der Show "überspitzt" und "ironisch" gemeint gewesen seien. Doch diese Entschuldigung scheint nicht anzukommen. Die Reaktionen seiner Follower lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Kann er bitte einfach nur seinen Mund halten?" lautet nur einer von vielen genervten Kommentaren.

Obwohl Silva in seinem Statement versicherte, dass seine Worte nicht so ernst gemeint gewesen seien, scheinen viele Zuschauer der Reality-Show davon nicht überzeugt zu sein. Einige sehen in seinen Aussagen lediglich einen Versuch der Schadensbegrenzung, der jedoch nach hinten losging. Die Diskussion um Geschlechterrollen, die im Sommerhaus angestoßen wurde, hat ihm nun endgültig den Ruf eingebracht, sich lieber zurückzuhalten. "Der redet sich mit jeder Story um Kopf und Kragen", so der harsche Tenor der Social-Media-Kommentare. Seine Erklärungsversuche stoßen weiterhin auf Unverständnis und scharfe Kritik.

Der Musiker fällt nicht zum ersten Mal mit kontroversen Äußerungen auf. Er machte kürzlich Schlagzeilen, nachdem eine ehemalige Teilnehmerin der Reality-TV-Welt eine Sprachnachricht von ihm öffentlich machte, in der er sie massiv beleidigte. Diese Nachricht hinterließ viele Fans mit Kopfschütteln. Silva selbst machte bislang keine weiteren Ausführungen zu den Vorkommnissen, doch die Vorfälle der jüngeren Vergangenheit werfen immer mehr Fragen über das Bild auf, das er in der Öffentlichkeit von sich vermitteln möchte. Die Debatten um seine Person reißen dadurch nicht ab.

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

IMAGO / Future Image Silva Gonzalez, Entertainer

Instagram / silvagonzalez_official Silva Gonzalez, Sänger