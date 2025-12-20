Claudia Obert enthüllt geheime Nacht mit Hollywood-Star

Claudia Obert (64) kramt eine pikante Erinnerung hervor – und heizt damit die Fantasie ihrer Fans ordentlich an. Die Unternehmerin und Reality-Ikone erzählt in einem neuen Instagram-Video, dass sie einst nach einer Filmpremiere in Hamburg beim Dinner neben einem echten Hollywood-Star landete – und das auf dessen ausdrücklichen Wunsch. "Ich will neben Claudia sitzen", habe er auf Englisch zu ihr gesagt, nachdem sie sich zuvor als eine Art Event-Betreuerin um ihn gekümmert hatte. Der denkwürdige Abend liegt nun schon Jahre zurück, doch bei Claudia klingt er bis heute nach: "Ich war ganz in love", schwärmt sie. Was nach dem gemeinsamen Abendessen geschah? "Das unterliegt der Zensur", erklärt die 64-Jährige mit einem Augenzwinkern und hebt ihr Weinglas. Wer der Mann war, verrät sie nicht. Nur so viel: Es war einer der großen Namen, die sie damals kennenlernte.

Bevor sie als Luxus-Lady und TV-Star Schlagzeilen machte, verfolgte Claudia eigentlich andere Karriereziele. "Ich habe ja mal beim Film gearbeitet und da wollte ich dann Drehbücher schreiben", erklärt sie in dem Clip. Erfolgreich war sie damit nicht, wie sie trocken anmerkt: "Es ist ja erst erfolgreich, wenn es Zahlen auf dem Kontoauszug macht." Also übernahm sie zunächst den Job als Chefsekretärin – eine Position, die ihr überraschend direkte Zugänge zur ersten Liga Hollywoods verschaffte. "Weil ich so lustig war und improvisierbereit in jeder Beziehung, habe ich unter anderem Catherine Zeta-Jones, Jack Nicholson und Mel Gibson begleitet und bespaßt", berichtet sie. Ob es sich bei ihrem heißen Hamburger Flirt um einen dieser beiden Herren handelte, bleibt Spekulation.

Die Erinnerung an den geheimnisvollen Dinner-Abend scheint Claudia bis heute ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Obwohl sie die prickelnden Details für sich behält, verrät die gebürtige Freiburgerin dann doch noch eine Zeile ihres Verehrers, die ihr Herz zum Schmelzen brachte: "Er hat zu mir gesagt: 'You are the German Fräulein Wunder'", erzählt Claudia – beinahe errötend. Mit Anekdoten wie dieser zeigt die umtriebige Unternehmerin immer wieder, wie selbstverständlich sie sich einst in schillernden Kreisen bewegte – und wie sehr sie es bis heute genießt, diese Geschichten mit ihrem Publikum zu teilen.

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Claudia Obert in Hamburg am 13.11.2025

Anzeige Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert im März 2023