Schon wieder: Stefan Raab steigt gegen Boxprofi in den Ring

Stefan Raab (58) sucht die nächste sportliche Herausforderung. In der Vergangenheit maß der Moderator sich bereits häufiger im Boxring mit echten Profis. Wie RTL jetzt bekannt gibt, wird er am 8. Oktober in der Sendung "Die Stefan Raab Show" erneut im Ring stehen. Sein Gegner ist der MMA-Profi Frédéric Vosgröne. Dieser wird sicherlich nicht zimperlich mit Stefan sein: Er ist in der Szene als Neandertaler bekannt und ist bei all seinen vier Profi-Kämpfen ungeschlagen. Zudem hat der 28-Jährige den schwarzen Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu. Der Entertainer scheint dennoch guter Dinge. Laut dem Sender verspricht er seinen Fans, "eine Kostprobe seines kämpferischen Könnens" und "ein paar exklusive Tricks".

Sein letzter Kampf endete für Stefan allerdings mit einer Niederlage. Nach einer längeren TV-Pause feierte er im September 2024 sein großes Comeback mit einem Kampf gegen die ehemalige Profiboxerin Regina Halmich (48). Dabei handelte es sich um ein Rematch, denn die beiden traten schon 2001 und 2007 gegeneinander an – allerdings verlor Stefan alle diese Kämpfe. Und diesem Muster blieb er auch beim dritten Kampf treu. Zwar zeigte der 58-Jährige jedes Mal Kampfgeist und Durchhaltevermögen, musste sich aber am Ende immer nach Punkten geschlagen geben. Ob es im Match gegen Frédéric besser läuft, wird sich zeigen.

Der Kampf könnte Stefans Show einen erfrischenden Twist geben. In den vergangenen Wochen hatte das TV-Urgestein nämlich ordentlich zu kämpfen, was die Quoten anging. "Die Stefan Raab Show" ist erst zwei Folgen alt und steckte bereits in einem Quotentief. Wie DWDL berichtete, erreichte die zweite Ausgabe gerade einmal 660.000 Zuschauer. Ein klarer Einbruch, nachdem die Premierenfolge rund eine Million Zuschauer gehabt hatte. Das wieder geradezubiegen, wird für Stefans Haus-und-Hof-Sender RTL eine echte Herausforderung. Dass hier spannende Veränderungen hermüssen, um das Publikum zu binden, scheint eindeutig.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Frédéric Vosgröne, deutscher MMA-Profi

Anzeige Anzeige

Raab Entertainment / Willi Weber Regina Halmich, Karoline Pütz und Stefan Raab bei "Der Clark Final Fight" im September 2024